Росія готувала замах на заступника голови АП часів Порошенко, - слідство

Військова прокуратура заявляє, що російські спецслужби готували замах на колишнього заступника голови Адміністрації Президента, екс-начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Валерія Кондратюка.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Згідно з текстом клопотань прокурорів Військової прокуратури, в ході досудового розслідування встановлено 3 підозрюваних, які на замовлення спецслужб РФ і за допомогою представників самопроголошеної "Донецької народної республіки" в другій половині 2017 року розробили спільний злочинний план, який полягав у застосуванні вогнепальної зброї і/або вибухових пристроїв з метою вбивства заступника Глави Адміністрації Президента Кондартюка і військовослужбовця Головного управління розвідки Міноборони (імовірно, майора Кирилла Буданова).

Текст ухвали суду

Так, один із співучасників злочину повинен був прибути до Києва і придбати вибухівку і зброю, а також вивчити маршрути пересування жертв.

Другий співучасник приїхав в столицю в серпні 2017 року і повинен був організувати візуальне спостереження за жертвами і долучити посібників до підготовки злочинів.

Третій фігурант справи за матеріальну винагороду погодився допомагати диверсантам, придбав 2 автомобілі і вів візуальне спостереження за місцями проживання Кондратюка і Буданова.

Більш того, диверсанти орендували квартири по сусідству з будинком чинного на той час заступника голови АП.

Для здійснення вбивства українських розвідників третій підозрюваний у 2017 році отримав пістолет з глушником і гранату.

План замаху в 2017 році зірвався, так як диверсанти помітили стеження за собою і 26 грудня 2017 року терміново виїхали з України, зброю було сховано в горі будівельного сміття на вул. Колекторній в Дарницькому районі Києва.

Підозрювані були затримані в Києві в квітні поточного року після невдалого замаху на Буданова - автомобіль розвідника був підірваний, але постраждав сам диверсант, що заклав вибухівку.

На запит Українських Новин в Службі безпеки України підтвердили, що розслідують це кримінальне провадження, а процесуальне керівництво здійснює Головна військова прокуратура.

"За результатами розгляду повідомляємо, що слідчим управлінням Головного управління (СБУ в Києві та Київській області) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (теракт), ч. Ст. 258-3 (створення терористичної групи), ч.1 ст. 14 ч.3 ст. 258 і ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу ", - сказано у відповіді.

Ответ СБУ

СБУ зазначило, що подробиці розслідування можна розкрити тільки з дозволу прокурора.

У свою чергу, Головна військова прокуратура відмовилася у відповіді на запит розкрити подробиці справи і повідомити про статус Кондратюка в даному кримінальному провадженні.

Як повідомляли Українськi Новини, 4 вересня Президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади заступника глави Адміністрації Президента.

Він займав цю посаду з жовтня 2016 року, а до цього працював начальником Головного управління розвідки та директором департаменту контррозвідки СБУ.

4 квітня правоохоронці повідомили, що диверсант загинув після невдалої спроби закласти вибухівку в автомобіль співробітника розвідки Буданова в Києві.

17 квітня Служба безпеки України заявила, що диверсант вижив і заарештований.

Він є громадянином Росії і членом диверсійної групи, яка на замовлення російських спецслужб займалася знищенням українських офіцерів розвідки і контррозвідки.