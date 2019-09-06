Володимир Пилипенко: на шляху до Уганди або чи перетворять слуг народу на слуг партій

Представник України у Венеціанській комісії (2013-2017рр.), народний депутат України VI-VII скликань Володимир Пилипенко вважає, що законопроект № 1038 "Про приведення ЗУ "Про статус народного депутата України" у відповідність із Конституцією України" небезпечний для функціонування демократичних інститутів і загрожує європейській інтеграції України.\r\nНайближчим часом у Верховній Раді України можуть ухвалити законопроект, який цілковито та безповоротно зобов’яже народних депутатів виконувати волю партії. В іншому разі, як покарання за власні думки та рішення на нього чекає позбавлення депутатського мандата.\r\nНа мою думку, така законодавча ініціатива є небезпечна для функціонування демократичних інститутів і загрожує європейській інтеграції України.\r\nПро що мова.\r\nПроектом закону № 1038, із дуже голослівною назвою "Про приведення ЗУ "Про статус народного депутата України" у відповідність із Конституцією України" пропонується встановити, що підставою для дострокового припинення повноважень народного депутата є його невходження до депутатської фракції політичної партії, за списком якої його було обрано у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, або яка була суб’єктом його висування у одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, або припинення його членства в такій фракції.\r\nТакі положення із Конституцією України не мають нічого спільного. Оскільки ст. 81 Основного Закону не дозволяє позбавляти мандата народного депутата, якщо він припинив членство у фракції, за єдиним винятком: якщо він сам вирішив вийти з неї.\r\nНатомість у разі ухвалення запропонованих змін, партія зможе самостійно приймати рішення про те, кого з депутатів виключати з фракції і позбавляти мандата.\r\nНаприклад, якщо хтось не проголосував так, як більшість його фракції, чи не підтримав її позицію на засіданні комітету або просто має іншу думку – все це дуже скоро може стати підставою для позбавлення мандата. Таким чином, вирішувати, хто залишиться членом парламенту буде партія, а не виборці.\r\nІ зовсім неважливо те, що депутат у демократичній, сучасній державі має мати представницький мандат і бути представником всього народу, а не безмовним виконавцем волі партії.\r\nНагадаю трішки історії.\r\nКонституція України у своїй першій редакції не містила норми, яка б зобов’язувала депутата бути членом тієї політичної сили, від якої він був обраний. Така норма була внесена у 2004 році і неодноразово зазнавала критики Венеційської комісії та Ради Європи.\r\n У п. 12 Висновку комісії від 13.06.2005 CDL-AD(2005)015 зазначено, що прив’язка мандата народного депутата до членства в парламентській фракції також є несумісною з іншими конституційними положеннями, враховуючи те, що члени парламенту повинні представляти народ, а не свої партії.\r\nВ іншому своєму висновку Венеційська комісія вказала, що цілковиту залежність окремого депутата від партії або виборчого блоку не можливо поєднати з тією функцією, яку має виконувати депутат у вільній парламентській системі. Окрім того, надання вищому керівному органу партії повноважень позбавляти мандатів депутатів суперечить волі виборців (висновок Венеційської комісії CDL-AD(2008)015).\r\nОкрім цього, у п. 9 Резолюції ПАРЄ 1549 (2007) від 19 квітня 2007 року зазначено, що Асамблея підтверджує свою позицію: відкликання народних представників політичними партіями ("імперативний мандат") є неприйнятним у демократичній державі.\r\nДо того ж, у п. 47 Європейського демократичного доробку у галузі виборчого права зазначено, що партійні програми не є угодами, зобов’язальними у правовому відношенні. Їх дотримання не можна вимагати у правовому порядку, і всі європейські держави покладаються на принцип представницької демократії, який виключає імперативний мандат.\r\nЗважаючи на зазначене, будь-яка можливість партії достроково припиняти повноваження депутатів суперечить демократичним принципам та європейським стандартам.\r\nБільше того, окремі держави в своїх Конституціях чітко передбачають заборону імперативного мандату (ст. 53 Конституції Андорри, ст.67.2 Конституції Іспанії; ст. 67 Конституції Італії; ст.59 Конституції Литви; ст. 69 Конституції Румунії; ст. 27 Конституції Франції; ст. 74 Конституції Хорватії).\r\nЯк вказано в доповіді про імперативний мандат, що була затверджена на засіданні Венеційської комісії 12-13 червня 2009 року, "жодна європейська держава, за винятком України, не передбачає імперативного мандата". Натомість, слуги народу пропонують ще більше погіршити ситуацію.\r\nІ це нормально, коли ми взяли курс на Уганду чи Нігерію, де цей інститут успішно діє, а не на Євросоюз, де такі метод неприйнятні.\r\n \r\n