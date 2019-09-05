Парламент прийматиме системні податкові законопроекти без "зайвих" дискусій, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський визначив невідкладними законопроекти про внесення змін до податкового законодавства, які вніс на розгляд Верховної Ради України Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Про це повідомляє "Уніан".

Мова йде про законопроекти № 1209 та 1210, які передбачають внесення системних змін до податкового законодавства, що передбачають корегування об’єктів оподаткування, ставок податків, посилення повноважень контролюючих органів, підвищення штрафних санкцій для платників податків, інвесторів та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Зміни передбачається ввести в дію вже з 1 січня наступного року. Обсяг законопроектного матеріалу, який слід опрацювати перевищує 500 сторінок. Законопроекти було зареєстровано 30 серпня, але їх тексти стали доступними на сайті ВРУ лише вчора увечері.

Представники бізнес-спільноти та асоціації інвесторів обурені продовженням практики попередніх урядів із запровадження податкових змін за принципом "сьогодні на сьогодні" всупереч принципу податкової стабільності, який закріплено Податковим кодексом.

Нагадаємо, що, 30 серпня, Премєр-міністр Андрій Гончарук у під час своєї зустрічі з пресою заявив, що готувати податкову реформу планується навесні 2020 року, а вступить в силу вона з 1 січня 2021 року. "Це хибна практика і, як правило, її бути не повинно, коли в другому півріччі ти ускладнюєш податковий режим. Тобто спростити теоретично ти можеш, але ускладнювати – точно ні" - заявив пан Гончарук.

ДанилоГетьманцев, який є доктором юридичних наук та членом Європейської асоціації податкових професорів, до свого обрання до парламенту від партії "Слуга народу" неодноразово наголошував на неприпустимості нехтування принципом стабільності. "Принцип стабільності податкового законодавства у вітчизняних реаліях є, швидше, закріпленою в законі мрією платників податків, ніж реально діючою правовою нормою. Автор цих рядків не пам'ятає жодного бюджетного періоду, в якому б цей принцип не порушувався. Рік у рік порушення стають дедалі грубішими, повністю нівелюючи принцип визначеності податкового закону, і позбавляють платників податків можливостей податкового планування", зазначав Гетманцев у своїх роботах.