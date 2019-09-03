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03 вересня 2019, вівторок, 22:17 8
Політика 2019-09-03T23:00:01+03:00
Українські Новини
Суд дав дозвіл ДБР на примусовий допит Гонтаревої

Суд дав дозвіл ДБР на примусовий допит Гонтаревої

Валерія Гонтарева.
Валерія Гонтарева.

Суд дав санкцію на примусовий допит екс-глави Національного банку України Валерії Гонтаревої у справі про її співучасть у розкраданні і переведення в офшори коштів Укроборонпрому. Про це повідомляє Telegram-канал "UN - сливи та груші".

Згідно з повідомленням відомства, Валерія Гонтарева двічі не з'явилася на допит в Держбюро розслідувань, що дозволило директору ДБР Роману Трубі через суд домогтися її примусового приводу на допит.

На даний момент відомо,що Валерія Гонтарева знаходиться в Лондоні, що викликає додаткові труднощі в організації її примусової доставки на допит.

Як повідомляли Українські Новини, 15 березня 2018 року Верховна Рада звільнила Валерія Гонтареву з посади голови Національного банку.

Раніше суд відмовився змусити НАБУ відновити розслідування справи про відпочинок Гонтаревої на Мальдівах.

Крім того, українські журналісти знайшли будинок у Лондоні, в якому Гонтарьова орендувала свої апартаменти.

На днях, екс-глава Національного банку потрапила в ДТП в Лондоні. Валерію Гонтареву збив автомобіль.

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