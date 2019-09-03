підписатися на розсилку
25 25.35
27.4 28
˟
03 вересня 2019, вівторок, 16:48 14
Судова влада 2019-09-03T17:45:01+03:00
Українські Новини
Суд знову відмовився заарештувати майно Ющенка

Суд знову відмовився заарештувати майно Ющенка

Віктор Ющенко. Фото: zn.ua
Віктор Ющенко. Фото: zn.ua

Київський апеляційний суд залишив у силі відмову заарештувати майно колишнього президента Віктора Ющенка.

Про це Ющенко повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Київський апеляційний суд відмовив прокурорам Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури у задоволенні апеляційної скарги на рішення Печерського райсуду столиці від 9 липня, яким було відмовлено у задоволенні клопотання ГПУ про накладення арешту на майно Віктора Ющенка", - написав він.

Відповідне рішення суд прийняв у понеділок, 2 вересня.

Крім того, Генеральна прокуратура паралельно подала ще одне аналогічне клопотання до суду першої інстанції про накладення арешту на майно Ющенка, в задоволенні якого також було відмовлено.

У повідомленні наголошується, що в кінці вересня апеляційний суд повинен розглянути ще одну скаргу Генпрокуратури на інше рішення Печерського суду, яким відмовлено у клопотанні про накладення арешту на майно Ющенка.

Як повідомляли Українські Новини, закриття НАБУ справи проти Ющенка визнане законним.

Тим часом розслідуючий справу прокурор не знайшов складу злочину в отруєнні Ющенка.

Також Генпрокуратура просить суд накласти арешт на майно Ющенка, зокрема, на його нерухомість.

Більше новин про: Київський апеляційний суд Віктор Ющенко Арешт майна

Архів
Новини
"Влада" Криму передала Кримський природний заповідник Росії 17:49
Рада просить КС оцінити конституційність надання народові права законодавчої ініціативи 17:41
Організатор "референдуму "ДНР" Лягін дає свідчення правоохоронцям, - прокуратура 17:21
У Києві під стінами СБУ відкрили "алею антигероїв", - журналіст 16:59
Суд знову відмовився заарештувати майно Ющенка 16:48
більше новин
Кличко відкрив найбільшу школу в Україні 14:13
У Києві під стінами СБУ відкрили "алею антигероїв", - журналіст 16:59
Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії знищує адвокатуру, - адвокат Рижий 21:58
Мета справи "Роттердам+" - пільгові тарифи для бізнесу Коломойського, - ЗМІ 16:13
Володимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмін полоненими: Суд продовжив арешт бойовика Цемаха, якого хоче обміняти Росія 10:56
більше новин
Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії знищує адвокатуру, - адвокат Рижий 21:58
Адвокат Солодко про законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії: це неправильно 14:08
Депутат Власенко: засідання Комітету ВРУ, де розглядається законопроект про скасування адвокатської монополії, незаконне 10:53
Володимир Пилипенко: чи потрібно нам скасування адвокатської монополії 19:02
Володимир Зеленський. Скріншот Радіо Свобода
Першим в Раді виступив Зеленський 11:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok