Суд знову відмовився заарештувати майно Ющенка

Київський апеляційний суд залишив у силі відмову заарештувати майно колишнього президента Віктора Ющенка.

Про це Ющенко повідомив у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Київський апеляційний суд відмовив прокурорам Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури у задоволенні апеляційної скарги на рішення Печерського райсуду столиці від 9 липня, яким було відмовлено у задоволенні клопотання ГПУ про накладення арешту на майно Віктора Ющенка", - написав він.

Відповідне рішення суд прийняв у понеділок, 2 вересня.

Крім того, Генеральна прокуратура паралельно подала ще одне аналогічне клопотання до суду першої інстанції про накладення арешту на майно Ющенка, в задоволенні якого також було відмовлено.

У повідомленні наголошується, що в кінці вересня апеляційний суд повинен розглянути ще одну скаргу Генпрокуратури на інше рішення Печерського суду, яким відмовлено у клопотанні про накладення арешту на майно Ющенка.

Як повідомляли Українські Новини, закриття НАБУ справи проти Ющенка визнане законним.

Тим часом розслідуючий справу прокурор не знайшов складу злочину в отруєнні Ющенка.

Також Генпрокуратура просить суд накласти арешт на майно Ющенка, зокрема, на його нерухомість.