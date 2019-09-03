Труба попередив Порошенка, що застосує до нього силовий привід, як тільки депутатів позбавлять недоторканності

Колишній Президент, нинішній депутат Верховної Ради ("Європейська солідарність") Петро Порошенко не з'явився на допит у Держбюро розслідувань.\r\nПро це на своєму каналі в месенджері Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.\r\nЗа його словами, в ГБР прийшов його адвокат і пояснив, що Порошенко працює в парламенті і не може прийти на допит.\r\nТруба не виключає, що така аргументація буде використовуватися як кліше під час наступних неявок в ГБР.\r\nВін зазначив, що оскільки у Порошенка є депутатський імунітет, то до нього не можна застосувати силовий привід.\r\n"Але є одне "але". У народних депутатів є лише чотири місяці, щоб використовувати цю можливість. Парламент сьогодні відправив у минуле депутатську недоторканність. З січня 2020 року вона перестане бути ширмою для уникнення відповідальності", - зазначив Труба.\r\nПри цьому ДБР направить Порошенко повторну повістку про виклик на допит.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, сьогодні, 3 вересня, повинен був відбутися допит колишнього Президента Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань, однак він був перенесений, оскільки Порошенко перебував на засіданні Верховної Ради, на 14:00.\r\nТакож 12 серпня директор ДБР Роман Труба заявив, що допускає допит Порошенка на поліграфі, також суд дозволив допит Порошенка з детектором брехні.