підписатися на розсилку
25 25.35
27.4 28
˟
03 вересня 2019, вівторок, 15:15 20
Судова влада 2019-09-03T15:45:01+03:00
Українські Новини
Труба попередив Порошенка, що застосує до нього силовий привід, як тільки депутатів позбавлять недоторканності

Труба попередив Порошенка, що застосує до нього силовий привід, як тільки депутатів позбавлять недоторканності

Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка
Петро Порошенко. Фото: прес-служба Порошенка

Колишній Президент, нинішній депутат Верховної Ради ("Європейська солідарність") Петро Порошенко не з'явився на допит у Держбюро розслідувань.

Про це на своєму каналі в месенджері Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба, передають Українські Новини.

За його словами, в ГБР прийшов його адвокат і пояснив, що Порошенко працює в парламенті і не може прийти на допит.

Труба не виключає, що така аргументація буде використовуватися як кліше під час наступних неявок в ГБР.

Він зазначив, що оскільки у Порошенка є депутатський імунітет, то до нього не можна застосувати силовий привід.

"Але є одне "але". У народних депутатів є лише чотири місяці, щоб використовувати цю можливість. Парламент сьогодні відправив у минуле депутатську недоторканність. З січня 2020 року вона перестане бути ширмою для уникнення відповідальності", - зазначив Труба.

При цьому ДБР направить Порошенко повторну повістку про виклик на допит.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні, 3 вересня, повинен був відбутися допит колишнього Президента Петра Порошенка у Державному бюро розслідувань, однак він був перенесений, оскільки Порошенко перебував на засіданні Верховної Ради, на 14:00.

Також 12 серпня директор ДБР Роман Труба заявив, що допускає допит Порошенка на поліграфі, також суд дозволив допит Порошенка з детектором брехні.

Більше новин про: ДБР Допит Петро Порошенко

Архів
Новини
Населення збільшило скупку валюти до $97 млн у серпні 15:28
Якщо приймуть законопроект №9035, Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку може стати монополістом, - президент асоціації Єлизавета Ревило 15:24
Труба попередив Порошенка, що застосує до нього силовий привід, як тільки депутатів позбавлять недоторканності 15:15
"Метінвест" увійшов у топ-20 найуспішніших українських брендів, - ЗМІ 15:07
На реконструкцію Київського зоопарку витратять майже півмільярда гривень 14:25
більше новин
Кличко відкрив найбільшу школу в Україні 14:13
Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії знищує адвокатуру, - адвокат Рижий 21:58
Володимир Цемах. Фото: ВВС.сом
Обмін полоненими: Суд продовжив арешт бойовика Цемаха, якого хоче обміняти Росія 10:56
"Метінвест" увійшов у топ-20 найуспішніших українських брендів, - ЗМІ 15:07
Агрохолдинг МХП Юрія Косюка інвестував у програми з охорони навколишнього середовища 826 млн гривень за 3 роки 18:42
більше новин
Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії знищує адвокатуру, - адвокат Рижий 21:58
Адвокат Солодко про законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії: це неправильно 14:08
Депутат Власенко: засідання Комітету ВРУ, де розглядається законопроект про скасування адвокатської монополії, незаконне 10:53
Володимир Пилипенко: чи потрібно нам скасування адвокатської монополії 19:02
Володимир Зеленський. Скріншот Радіо Свобода
Першим в Раді виступив Зеленський 11:03
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok