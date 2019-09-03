У нову службу фінрозслідувань не повинні потрапити скомпрометовані кадри з Нацполіції, - Масі Найєм

Ліквідація економічного підрозділу Національної поліції не повинна стати простою заміною назви, де залишаться старі кадри.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат, партнер юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм.

"У мене є інсайд, що хороша новина для бізнесу незабаром почне погано пахнути. Сьогодні економічний підрозділ Національної поліції ліквідували. Серед колег у нашій компанії, та й взагалі – на юридичному ринку немає жодного, хто б поставив під сумнів ту тезу, що цей економічний підрозділ був безмежним по відношенню до бізнесу. Ліквідували – добре. Але. Заступником начальника управління є Євген Шевцов. Сьогодні А. Аваков сказав, що новий орган – "служба фінансових розслідувань стане аналітичним центром, приверне кращі кадри з усіх відомств". Це підтверджує мій інсайд, що в новий орган може перебігти Шевцов", - заявив Найєм.

Він нагадав, що Шевцов є фігурантом низки журналістських розслідувань. Зокрема, "Української правди", "Бігус.Інфо" і "Радіо Свобода". Також адвокат наголосив, що Шевцов і його підлеглі чинять тиск на професора Валерія Іванова, і перепризначення поліцейського в нову службу буде негативно сприйнято міжнародними організаціями, з якими співпрацює професор.

"Сподіваюся, прем'єр-міністр Олексій Гончарук досить мудрий і не допустить, щоб проста зміна назви замінила глибокий сенс ліквідації цього підрозділу", - резюмував Масі Найєм.

Нагадаємо, 2 вересня Кабінет міністрів на першому засіданні ліквідував Департамент захисту Національної економіки поліції. Як повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, поліція не повинна втручатися в діяльність бізнесу. А, на думку міністра МВС Арсена Авакова, в країні повинен бути створений єдиний орган для боротьби з економічними злочинами.