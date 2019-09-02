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02 вересня 2019, понеділок, 13:24 8
Суспільство 2019-09-02T14:45:05+03:00
Українські Новини
КБ "Південне" показало видовищне відео випробувань космічної ракети "Циклон-4"

КБ "Південне" показало видовищне відео випробувань космічної ракети "Циклон-4"

30 серпня в Дніпрі пройшов другий цикл планових вогневих випробувань третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4". Відео випробувань було опубліковано на YouTube-каналі Yuzhnoye SDO.

Випробування пройшли успішно, всі п'ять включень двигуна пройшли в штатному режимі, що підтверджує можливість виведення за допомогою "Циклон-4" корисного вантажу на орбіту.

Метою цих вогневих стендових випробувань стала технічна перевірка працездатності пневмогидравлической системи подачі палива у двигун, системи управління вектором тяги та рідинної реактивної системи, роботи безпосередньо двигуна.

Нагадаємо, ЗСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А".

Раніше в Україні успішно випробували боєголовку крилатої ракети "Нептун", а 5 червня в Україні завершилися кваліфікаційні випробування українсько-турецького бойового модуля "Serdar".

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