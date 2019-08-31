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31 серпня 2019, субота, 17:23 12
Кабмін 2019-08-31T19:00:02+03:00
Українські Новини
Приватні та держвиконавці судових рішень передавали частину своєї винагороди наверх,- міністр юстиції Малюська

Приватні та держвиконавці судових рішень передавали частину своєї винагороди наверх,- міністр юстиції Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська вибачився перед передплатниками на Facebook, що рідко заходить в соцмережу, і залишив запис з проханням розповідати йому про корупцію в органах юстиції. Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

Малюська зізнався, що трохи закинув Facebook через завал на роботі, але вирішив написати про корупцію в органах.

"Так от, я знайомий з чутками про те, що: - абсолютна більшість приватних виконавців і значна частина державних виконавців були змушені передавати значну частину своєї винагороди вгору;- існували "стоп списки" підприємств, з яких не можна стягувати заборгованість;- окремим великим підприємствам нав'язали окремих приватних виконавців для стягнення їх дебіторки;- комісія по розгляду скарг у сфері держреєстрації часто працювала за гроші; - існують чорні реєстратори та нотаріуси. ЦЬОГО БІЛЬШЕ НЕ БУДЕ. Якщо хто-небудь знає, що з дня мого призначення міністром ця практика продовжується - дайте знати. Також окремо звертаюся до колег по Мін'юсту. Я точно знаю, що абсолютна більшість з вас є чесними і порядними людьми. Але не всі. Якщо хто-небудь продовжить описані вище практики, я зроблю все, щоб карма спрацювала, і такий "герой" отримав те, на що заслуговує", - написав Малюська в пості.

 

Нагадаємо, що новий міністр юстиції Малюська голосував за призначення на посаду.

У четвер Верховна Рада призначила прем'єр-міністром Олексія Гончарука, новий склад Кабміну.

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