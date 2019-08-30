Вчені заявили, що гена, відповідального за гомосексуальність - не існує

Згідно з цьогорічним результатом генетичного аналізу даних півмільйона людей, вчені прийшли до висновку, що не існує гена, відповідального за гомосексуальність. Про це розповіли в журналі Science.

У ході дослідження були вивчені дані з Биобанка Великобританії та американської біотехнологічної компанії 23andMe.

Згідно з висновками, були виявлені деякі генетичні комбінації, пов'язані з одностатевими стосунками, але генетичні фактори лише на чверть визначали гомосексуальна поведінка.

Дослідники відсканували геноми (сукупність спадкового матеріалу, укладеного в клітині організму) 409 000 осіб, зареєстрованих у британському проекті Биобанк, і 68 500 осіб, зареєстрованих в генетичній компанії 23andMe.

В кінці дослідження, вчені з Гарвардського університету і Массачусетського технологічного інституту прийшли до висновку, що від 8 до 25% гомосексуального поведінки людей у суспільстві визначаються генетичними чинниками - але не якимось одним геном.

Було виявлено, що з потягом до людей своєї статі пов'язані 5 комбінацій генів, одна з них пов'язана з нюхом, інша - з статевими гормонами. Але разом вони визначали менше 1% гомосексуальності.

Професор відділу аналітичної та трансляційної генетики в Массачусетської лікарні Бен Ніл, який працював над дослідженням, заявив, що немає єдиного гена гомосексуальності, тому генетичний тест ймовірності виникнення у людини одностатевих відносин не спрацює. Він також додав, що неможливо передбачити сексуальну поведінку людини по його геному.

За словами Девіда Кертіса, почесного професора Інституту генетики Каліфорнійського університету, "це дослідження ясно показує, що не існує такого поняття, як "ген геїв".

"У популяції людини немає такого поєднання генів, який би чинив суттєвий вплив на сексуальну орієнтацію. Швидше, ми бачимо, що існує дуже велика кількість варіантів генних комбінацій. При цьому, навіть якщо гомосексуальність не визначена генетично, як показує дослідження, це не означає, що вона не є в деякому роді невід'ємною частиною особистості людини", - заявив він.

Як повідомляли Українські Новини, понад 2,5 тис. осіб завершили ходу на підтримку ЛГБТ в Києві 23 червня.

В липні, у Лондоні пройшов найбільший в історії ЛГБТ-парад.