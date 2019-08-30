Рабіновича заблокували в Facebook після спростування новини про обмін полоненими

Аккаунт у соціальній мережі Facebook народного депутата України, співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича заблокований на 30 днів після його публікації, яка спростувала обмін полоненими, який нібито відбувся між Україною і РФ. Про це повідомив помічник Рабіновича, журналіст Володимир Кацман на своїй сторінці в Facebook.

"Повідомляю, що після публікації на своєму акаунті в Facebook спростування деяких повідомлень про обмін полоненими, який нібито вже відбувся, і їх прильоту в Київ, ФБ-сторінка народного депутата України, співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича заблокована без пояснень на 30 днів", - написав журналіст.

Він також повідомив, що спроби розібратися з причиною такого дивного рішення робляться постійно, але поки, на жаль, до конкретного результату не привели. Також Володимир Кацман привів пост Вадима Рабіновича, який, судячи з усього, став причиною блокування: "Про звільнення наших полонених: 1. На жаль, брехня. 2. Благаю: менше пи..ть, якщо хочете результату. 3. Не втрачайте надію - усе буде добре".

Крім цього, у своїй публікації журналіст Кацман розмістив відео Рабіновича, який розповідає, що везе комусь у подарунок "спеціально підкопчене на диму полтавське сало і український чорний хліб", однак не повідомив, кому призначається цей подарунок, пообіцявши повідомити про це пізніше.

Нагадаємо, в ніч з 29 на 30 серпня ряд ЗМІ повідомили про обмін полоненими між Україною і РФ, який нібито вже відбувся. Пізніше, вже після Вадима Рабіновича, цю інформацію спростували і офіційні особи.