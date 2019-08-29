Медіа-діяч Бородянський призначений новим міністром культури, молоді та спорту

Верховна Рада призначила міністром культури, молоді та спорту радника Президента Володимира Зеленського з гуманітарних питань Володимира Бородянського.\r\nЗа відповідне рішення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nБородянський є українським медіа-діячем.\r\nВін обіймав посаду голови правління телеканалу "СТБ" та директора медіагрупи StarLightMedia до 2018 року.\r\nНародився 15 січня 1974 року.\r\nЗ 2000 року він був керівником відділу з управління медіа-активами "Альфа-банку", де відповідав за реалізацію бізнес-проектів "Новий канал", "Наше радіо" і "Московський комсомолець в Україні".\r\nЗ 1998 року працював комерційним директором газети "Московський комсомолець в Україні".\r\nТакож у 1997 році закінчив фінансово-економічний факультет за спеціальністю "Фінанси і кредит" Київського національного економічного університету.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер Рада призначила прем'єр-міністром Олексія Гончарука і новий складу Кабінету Міністрів.