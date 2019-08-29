Медіа-діяч Бородянський призначений новим міністром культури, молоді та спорту

Верховна Рада призначила міністром культури, молоді та спорту радника Президента Володимира Зеленського з гуманітарних питань Володимира Бородянського.

За відповідне рішення проголосував 281 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Бородянський є українським медіа-діячем.

Він обіймав посаду голови правління телеканалу "СТБ" та директора медіагрупи StarLightMedia до 2018 року.

Народився 15 січня 1974 року.

З 2000 року він був керівником відділу з управління медіа-активами "Альфа-банку", де відповідав за реалізацію бізнес-проектів "Новий канал", "Наше радіо" і "Московський комсомолець в Україні".

З 1998 року працював комерційним директором газети "Московський комсомолець в Україні".

Також у 1997 році закінчив фінансово-економічний факультет за спеціальністю "Фінанси і кредит" Київського національного економічного університету.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Рада призначила прем'єр-міністром Олексія Гончарука і новий складу Кабінету Міністрів.