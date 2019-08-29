Україна в ситуації навколо "Мотор Січ" має дбати про власні національні інтереси, – Фесенко

Конфлікт США та Китаю щодо продажу запорізького виробника авіадвигунів "Мотор Січ" Україна має вирішити так, щоб це підприємство не зупинилось, а навпаки – запрацювало на 100% потужності.

Про це заявив політолог Володимир Фесенко, коментуючи ситуацію навколо продажу "Мотор Січі", пише "24 канал".

"У цьому конфлікті нам треба знайти оптимальний баланс інтересів. Не можна просто так виконувати чиїсь вказівки. Не можна повторювати помилки, які 20 років тому були при відмові від Бушерського контракту. Україна в ситуації навколо "Мотор Січ" має дбати насамперед про власні національні інтереси", – переконаний політолог Володимир Фесенко.

"Друге, на що повинно зважати українське політичне керівництво, це те, як проекція даного рішення вплине на майбутні рішення по Донбасу та Криму, де позиція великих гравців також може не збігатися з інтересами України. Саме тому ми повинні демонструвати виключно україноцентричні кроки. Ставлячи на перший план свої інтереси та не відступаючи від заявлених цілей", – додав експерт.

"Якщо Україна не зможе впоратись із даним викликом та залучити інвестиції, завод може перетворитись на купу брухту, як це уже сталось із багатьма іншими в Запоріжжі, зокрема АвтоЗазом чи Алюмінієвим комбінатом. Через що озвучений інвестиційний пакет із Піднебесної – виглядає цікавим", – підсумував Фесенко.