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29 серпня 2019, четвер, 11:48 7
Економіка 2019-08-29T11:49:22+03:00
Українські Новини
Колишній кандидат у прем'єри Вітренко претендує на пост глави ФДМ

Колишній кандидат у прем'єри Вітренко претендує на пост глави ФДМ

Виконавчий директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко претендує на посаду голови Фонду державного майна.

Про це Українським Новинам повідомили кілька джерел, які брали участь у консультаціях з приводу формування нових органів влади.

"Так, Юрій Вітренко дійсно претендент на посаду голови Фонду", - сказав один зі співрозмовників.

Раніше лідери "Слуги Народу" називали Вітренка в переліку кандидатів на посаду прем'єра.

ЗМІ повідомляли про конфлікт Вітренка з головою правління Нак Андрієм Коболевим, пізніше це побічно підтвердив сам Коболєв.
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