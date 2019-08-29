Колишній кандидат у прем'єри Вітренко претендує на пост глави ФДМ

Виконавчий директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко претендує на посаду голови Фонду державного майна.\r\nПро це Українським Новинам повідомили кілька джерел, які брали участь у консультаціях з приводу формування нових органів влади.\r\n"Так, Юрій Вітренко дійсно претендент на посаду голови Фонду", - сказав один зі співрозмовників.\r\nРаніше лідери "Слуги Народу" називали Вітренка в переліку кандидатів на посаду прем'єра.\r\nЗМІ повідомляли про конфлікт Вітренка з головою правління Нак Андрієм Коболевим, пізніше це побічно підтвердив сам Коболєв.