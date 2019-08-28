Текст присяги депутатів у новій Раді зачитає представник ОПЗЖ Юлій Іоффе

У четвер, 29 серпня, Верховна Рада України IX скликання розпочне свою роботу. На першому урочистому засіданні новообрані депутати складуть присягу на вірність країні.

Згідно з традицією, текст присяги зачитує найстарший депутат. У новому парламенті це Юлій Іоффе – представник Опозиційної платформи - За життя, депутат Верховної Ради шести скликань.

Іоффе Юлій Якович народився 10 грудня 1940 року в Луганську.

У 1964 році закінчив Комунарський гірничо-металургійний інститут (нині Донбаський державний технічний університет, м. Лисичанськ Луганської області) за фахом "гірничий інженер-електромеханік".

Трудову діяльність розпочав одразу після школи у 1958 р. слюсарем на Луганському металургійному заводі. З 1959 року працював на шахтах і підприємствах вуглевидобувної галузі. Пройшов трудовий шлях від підземного машиніста і електрослюсаря до генерального директора виробничого об'єднання "Стахановвугілля". У 1992-1993 р. займав пост віце-прем'єр-міністра України з питань паливно-енергетичного комплексу. У 1993-1994 р працював керівником торговельно-економічної місії Посольства України в США. У 2006 - 2007 г. – в.о. заступника міністра палива та енергетики України.

Шість разів обирався народним депутатом України по мажоритарному округу (у 1990, 1994, 1998, 2002, 2012 і 2014 роках). У Верховній Раді України III скликання очолював комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. У Верховній Раді України IV скликання – керівник постійної делегації в міжпарламентській організації "Парламентська асамблея ОБСЄ". Автор першого законопроекту про вибори народних депутатів України за пропорційною виборчою системою з відкритими партійними списками (реєстр. №1017-3 від 29.08.2002 р.).

Серед державних нагород: знак "Шахтарська слава" III, II, I ступеня; орден "Знак Пошани"; медаль "Ветеран праці"; орден "За заслуги" III ступеня; орден князя Ярослава Мудрого V, IV ступеня; почесні грамоти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

Юлій Іоффе почесний громадянин м. Сєвєродонецьк, м. Рубіжне, м. Кремінна Луганської області.