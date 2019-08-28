Законопроект Хромаєва №9035 узурпує владу Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, - Падалка

Законопроект Тимура Хромаєва №9035, запропонований Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку, не відноситься до регулювання та розвитку ринків, а лише веде до узурпації влади і отримання повної монополії на контроль товарних бірж Нацкомісією (НКЦПФР).

Про це заявив директор Асоціації "Біржові та електронні майданчики" Олег Падалка.

"Нацкомісія хоче у своїх руках монопольно тримати біржі - не розвивати, а контролювати. Навіщо нам ще один контролюючий орган? Потрібен держорган для розвитку. Законопроект 9035 відноситься не стільки до регулювання та розвитку ринків, скільки до узурпації влади Нацкомісією. Цим проектом Нацкомісія не надає нові можливості для існуючих товарних бірж або нових бірж, можливості для розвитку бірж, ринків, а навпаки, вона заганяє компанії в рамки, які буде контролювати і буде стягувати за це плату, і яка має в руках каральний молот - зможе потім біржі позбавляти ліцензій, штрафувати", - зазначив Олег Падалка.

На його думку, тоді як весь бізнес і всі процеси в країні рухаються в бік дерегуляції, то Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку намагається йти в зворотному напрямку.

"Цей законопроект передбачає регулювання і контроль, а не розвиток біржової торгівлі. Тобто йде посилення адміністративного тиску на бізнес - у держави з'явиться можливість контролювати і тиснути на біржі", - впевнений Олег Падалка.

Як раніше повідомлялося, в експертних колах обговорюється законопроект №9035 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо спрощення залучення інвестицій і впровадження нових фінансових інструментів", який розширює повноваження НКЦПФР та її голови Тимура Хромаєва, зокрема, надасть право Нацкомісії позбавляти біржі ліцензій і виписувати штрафи.