НАБУ діє в інтересах Коломойського, - Кушнірук

Правоохоронні органи виконують забаганки олігарха Коломойського та не реагують на зловживання в державній компанії "Центренерго". Про це заявив економічний експерт Борис Кушнірук в ефірі телеканалу "Еспресо".

"НАБУ та ДБР стають виконавцями Коломойського, справи, що вони розглядають, підв’язані під його інтереси. Вони роблять ці послуги", - заявив Кушнірук.

Експерт зазначив, що на оприлюднену ЗМІ інформацію щодо купівлі державною компанією "Центренерго"(перебуває під контролем І.Коломойскьго) російського вугілля у фірми-одноденки, правоохоронні органи не реагують через те, що ця компанія пов’язана з Ігорем Коломойським. А також звернув увагу, що "Центренерго" купує вугілля на 40% дорожче, ніж воно б коштувало за формулою "Роттердам+", яку лобісти олігарха критикують, а правоохоронні органи завели щодо неї кримінальну справу.

"Державна компанія уклала угоду з Росією. За Порошенка такого не було. Ця компанія пов’язана з Коломойським. Ми бачимо як реалізовуються інтереси Коломойського. Епоха бідності для однієї людини завершилась. Питання ціни вугілля, підтвердження немає, але всі захопились "Роттердам+" розслідувати. Ця компанія закуповує вугілля за 2500, а це на 40% більше ніж навіть "Роттердам+" . Якщо це так, то це фактично електроенергія є збиткова, бо її не можуть продати. Її продають дешевше, аніж собівартість вугілля", - зазначив Кушнірук.

Нагадаємо, раніше колишній міністр палива і енергетики Іван Плачков заявив, що формула "Роттердам+" дає найнижчу ціну вугілля на сьогодні.

Низка енергоекспертів вважають, що справа НАБУ щодо "Роттердам+" не має судової перспективи, та наголошують, що введення формульного ціноутворення було абсолютно економічно виправдано в умовах дефіциту в Україні вугілля.

24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу "Роттердам +". 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі "Роттердам+". Відносно кожного з шести осіб суд відмовив НАБУ у клопотанні про взяття під варту.