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28 серпня 2019, середа, 13:58 379
Економіка 2019-08-28T14:45:02+03:00
Українські Новини
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс

Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс

Введення імпортного паритету при ціноутворенні на вугілля було єдино вірним рішенням для України, прив'язка до індексу API - абсолютно коректна. Про це заявив генеральний секретар Європейської асоціації вугілля та лігніту EURACOAL Брайан Ріккетс в інтерв'ю інтернет-виданню delo.ua.

"Вибір API 2 виправданий ... Індексом, прийнятим на європейському ринку вугілля, був API2. API означає Індекс Всіх Публікацій, а API2 - це середнє значення щоденних оцінок цін IHS McCloskey Coal і Argus Media для вугілля стандартної якості для доставки в певні (швидкі) терміни в північно-західну Європу", - пояснив Ріккетс.

Глава EURACOAL зазначив, що введення в Україні формули "Роттердам+", заснованої на імпортному паритеті, дозволило накопичувати необхідні обсяги вугілля і забезпечило передбачуваність цін, що, в свою чергу, дозволило енергосистемі безперебійно працювати і врятував від краху вугільну галузь.

"Зазначена методологія ціноутворення забезпечила деяку короткострокову передбачуваність. В цілому індексація цін призвела до такого стану цін на термінові контракти, які дають можливість хеджувати ризики. Прозорість графіка цін на термінові контракти дає покупцям і продавцям певну ступінь впевненості в майбутніх цінах", - заявив Ріккетс.

Нагадаємо, раніше голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявляв, що державні шахти з моменту прийняття формули "Роттердам+" отримали додатково понад 10 млрд. Гривень.

Екс-міністр палива і енергетики Іван Плачков висловив думку, що введення формули "Роттердам+" дозволило забути про віялові відключення електроенергії в країні і ручному регулюванні цін на вугілля.

Методологія розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відома як формула "Роттердам+") затверджена Національною комісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 3 березня 2016 року. Відповідно до неї вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам+" припинилася.

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