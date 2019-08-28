Адвокати президента Академії української преси Іванова відбудували лінію захисту свого клієнта в протистоянні з поліцією, - Масі Наєм

Відомий адвокат Масі Наєм на персональній станиці в соціальній мережі Facebook заявив, що протистояння між окремими чиновниками з українського МВС і президентом Академії української преси Валерієм Івановим він вважає не чим іншим, як відкритою війною поліції проти журналістики. Такий висновок захисник зробив після того, як підключився до роботи над справою професора Іванова.

Як підкреслює Наєм, у шанованого не тільки у вітчизняних колах, а й на міжнародному рівні наукового діяча, автора понад 530 наукових робіт, 28 монографій, 6 підручників, недавно пройшли обшуки вдома та були арештовані всі рахунки, включаючи рахунки дружини.

"Офіційним обґрунтуванням цих обшуків стало досудове розслідування у кримінальній справі за статтями кримінального кодексу, "дуже характерними" для професора журналістики:

- вимагання;

- погроза вбивством;

- незаконне позбавлення волі або викрадення людини та інші", - констатує Масі Наєм.

Захисник також зазначив, що в рамках досудового розслідування по іншій кримінальній справі, яка раніше була заведена на його сина, поліція запросила у Академії української преси інформацію по сотнях транзакцій. При цьому, як заявив Наєм, отримана інформація вже через чотири години після передачі була злита в ЗМІ з сумнівною репутацією. На цих же сайтах, намагаючись нашкодити репутації професора, щодня публікуються матеріали з недостовірною інформацією про нього.

Адвокат Наєм пов'язує все, що відбувається з Валерієм Івановим і його родичами з чиновником з Нацполіціі Євгеном Шевцовим.

"Такий собі Євген Шевцов, заступник начальника головного слідчого управління поліції, вирішив піти в Державне бюро розслідувань. Сам порив зрозумілий - якщо не можеш розкривати злочини, то потрібно їх очолювати.

Відразу ж після того, як стало відомо, що Шевцов йде в ДБР, по ньому виходять журналістські розслідування. У тому числі і в fb-групі ACAB UA.

Шевцов спробував придушити скандал в ЗМІ, пов'язаний з його доходами, з його дружиною і кримінальною справою на компанію, яка причетна до їх сім'ї.

Син професора Валерія Іванова, Денис Іванов, є учасником fb групи ACAB UA. У Дениса почалися обшуки у кримінальній справі, яку взагалі було закрито. Після обшуків пішли погрози і він з дружиною і двома малолітніми дітьми були змушені покинути країну.

Коли це не допомогло загасити пожежу - почалися обшуку в будинку у батька Дениса, Валерія Феліксовича", - змалював ситуацію Наєм.

Захисник заявив, що він і його партнери по адвокатській компанії із задоволенням погодилися захищати Валерія Іванова.

"І тут вже справа не стільки в його захисті (так як в діях професора немає складу жодного з інкримінованих поліцією злочинів), а в тому, щоб покарати винних у незаконному переслідуванні одного з найбільш шанованих людей в журналістиці", - резюмував Масі Наєм.

Крім того, він заявив, що за даною справою стежать іноземні організації, транзакції з якими у Валерія Іванова запросили НПУ, поставивши під сумнів прозорість їх діяльності. Тому адвокатами були відправлені листи в Посольство США в Україні та посольства країн ЄС з проханням звернути увагу на "друзів" свободи слова.