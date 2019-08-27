Група з підготовки першої сесії Ради визначила керівництво комітетів

Група з підготовки 1-ї сесії Верховної Ради 9-го скликання визначила керівництво комітетів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні групи, передають Українські Новини.

Група також пропонує Раді створити спеціальну комісію у справах ветеранів і збільшила склад бюджетного комітету до 34 осіб.

Голова групи і лідер "Слуги Народу" Дмитро Разумков обґрунтував це тим, що занадто велика кількість профільних фахівців серед депутатів бажають працювати у бюджетному комітеті.

Крім того, група визначила зали засідання фракцій, партії "Слуга Народу" відведено конференц-зал парламенту.

"Для засідання нашої фракції в усіченому або малому форматі пропонується цей зал, конференц-зал, "кінозал". Щодо "Оппозиційної платформи - За життя" - це зал №3, зал нарад на Грушевського, 5. Щодо "Батьківщини" - зал №3, перший поверх, Грушевського, 5, "ЄС" - це кабінет 12 на Грушевського, 18/2 і "Голос" - це кабінет №11", - сказав обраний депутатом Ради від "Слуги Народу" Сергій Іонушас.

Група узгодила з Центральною виборчою комісією порядок отримання посвідчення депутата україни та нагрудного знака до 13:00 29 серпня.

Також депутатам потрібно буде неодноразово надавати документи для отримання компенсації за оренду житла.

Раніше документи подавалися щомісяця.

Як повідомляли Українські Новини, група з підготовки першої сесії Верховної Ради 9-го скликання визначила 23 парламентських комітети.

Перше засідання нової Ради пройде 29 серпня.