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27 серпня 2019, вівторок, 17:42 13
Суспільство 2019-08-27T19:00:03+03:00
Українські Новини
У Дніпрі багатодітній опікунці, яка тримала на ланцюгу дитину, винесли вирок

У Дніпрі багатодітній опікунці, яка тримала на ланцюгу дитину, винесли вирок

У Дніпрі жінку, яка тримала на ланцюгу 8-річного хлопчика, взяли під нічний арешт. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Повідомляється, що 21 серпня співробітники ювенальної юстиції спільно зі службою у справах дітей отримали анонімне повідомлення про насильство над дітьми. Прибувши на вказане місце, співробітники виявили 8-річного хлопчика із зав'язаними очима, прикутого ланцюгом до дивана і обмотаного скотчем. Хлопчика звільнили та направили для проходження судово-медичної експертизи. З ним працюють психологи. Інших дітей також вилучили з сім'ї і помістили в центр соціально-психологічної реабілітації.

У Дніпрі опікунка тримала на ланцюгу 8-річного хлопчика.Фото:НацполицияВ Дніпрі опікунка тримала на ланцюгу 8-річного хлопчика. Фото:Нацполіція

В ході розслідування поліція встановила жінку, яка мала на вихованні чотирьох малолітніх дітей - 4, 6, 8 і 13 років. Для трьох дітей жінка є опікуном.

За даним фактом слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), 127 (катування) і 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу.

 

24 серпня Бабушкінський районний суд Дніпра виніс вирок жінці на період слідства у вигляді нічного домашнього арешту. Підозрювану зобов'язали не залишати місце постійного проживання без дозволу слідчого з 21:00 по 6:00 до 22 жовтня.

 

Слідчі дії тривають. 8-річний хлопчик пройшов судово-медичну експертизу, висновки якої долучені до матеріалів кримінального провадження. Згідно з довідкою, на тілі дитини виявлені численні тілесні ушкодження у вигляді синців та саден. В даний час всі діти вилучені з сім'ї і знаходяться в центрі реабілітації. З ними працюють психологи.

Як повідомляли "Українські Новини", у лютому поточного року у Покровську затримали власника зоопарку, який ґвалтував дітей і мучив тварин.

Відомо, що чоловік був опікуном над вісьмома прийомними дітьми. У січні цього року у трьох дівчаток у віці 12-14 років, які перебували під його опікою, виявили сліди насильства сексуального характеру.

Раніше, в селі Музичі під Києвом місцеві жителі затримали і передали поліцейським чоловіка, який розбещував 10-річну дівчинку на очах у її 6-річної подруги.
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