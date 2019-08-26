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26 серпня 2019, понеділок, 14:42 16
Суспільство 2019-08-26T18:45:02+03:00
Українські Новини
У Днипре білка забігла в супермаркет, розкидала товари і налякала продавців

У Днипре білка забігла в супермаркет, розкидала товари і налякала продавців

В супермаркет Дніпра забігла білка. Тварина почала бігати по полицях з побутовою хімією і розкидати товар. Про це повідомляє 34 телеканал.

Продавщиці супермаркету перелякалися і втекли від гризуна. Тварина стрибнула на полиці в магазині, розкидало товар і зникло з місця події. Про шкоду магазину нічого не повідомляється в результаті нападу білки.

Як повідомляли Українські Новини, в київському супермаркеті кіт їв за вітриною ковбасу: тепер в соцмережах шукають марку цієї ковбаси.

Пригоди з тваринами у супермаркетах відбуваються вже не в перший раз - вчора, наприклад, киянку в супермаркеті до крові миша вкусила. А в київському супермаркеті "Фуршет" зловили кішку, справлявшую потребу в цукор.

Нагадаємо, що раніше в інтернеті з'явилося відео, в якому білка побувала в якості оператора. Експеримент вийшов завдяки маленькій камері, яку замаскували під горіх. Білка, не розпізнавши підступу, схопила камеру і побігла вгору по дереву.

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