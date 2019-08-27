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  • Україна потрапила у полон до пекучого антициклону: синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня
27 серпня 2019, вівторок, 06:00 9 Карта
Життя 2019-08-27T08:13:11+03:00
Українські Новини
Україна потрапила у полон до пекучого антициклону: синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня

Україна потрапила у полон до пекучого антициклону: синоптик дала прогноз погоди до кінця тижня

Спека.
Спека.

Незважаючи на ще літню спеку, в атмосфері вже відчувається подих осені.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Серпень підбирається до осені потихеньку. Робить він це таємниче і завуальовано. Як ніби температура повітря висока, літня, проте саме поєднання жари і тривалої сухої погоди так висушує і скручує листя в якісь іржаві кандибобери, що сумнівів не залишається - скоро Перше вересня", - написала вона.

За словами синоптика, 27-го серпня погоду України буде визначати антициклон.

"І визначати він цю погоду скільки бачить синоптичне око, тобто, ще довго. А це значить, що треба набратися терпіння на бездощів`я і поливати те, що потребуєж поливу", - повідомила Діденко.

Бо сухе повітря з пилом буде домінувати в Україні в найближчий час.

Температура повітря протягом дня становитиме + 26 + 32 градуси, на північному сході і сході очікується + 23 + 27 градусів.

Щоб подихати свіжим повітрям можна гуляти вночі або рано вранці: очікується + 13 + 17, на Півдні + 15 + 21, на північному сході + 10 + 14 градусів.

Карта: Наталка Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

У Києві вівторок буде сухим і майже спекотним, вдень близько +27 градусів.

Зниження температури повітря передбачається в четвер, 29 серпня, однак дощі так і не видно.

"Тому пийте побільше води, поливайте квіти і не забувайте ставити на вулиці мисочки з водою для бездомних тварин. Ще - літо, тому милуємося ним", - радить синоптик.

Як повідомляли Українські Новини, зильная спека і високий атмосферний тиск накриють Україну: прогноз від синоптика на останній тиждень літа.

Також липень 2019 року у світі став найспекотнішим в історії.

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