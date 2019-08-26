Юрист, на весілля до якого їздив Богдан, кришував рейдерів через Мін'юст, - журналіст проекту "Наші гроші"

Юрист Андрій Довбенко, на весілля до якого їздив Глава Офісу президента України Андрій Богдан, кришував рейдерів через Мін'юст.

Про це у себе в Facebook журналіст проекту "Наші гроші" Аліса Юрченко.

Зокрема, посилаючись на своє джерело в Мін'юсті, журналіст розповіла про корупцію у відомстві.

"У 2015-му в рамках реорганізації їх (співробітників Мін'юсту, - ред.) вивели за штат, а потім заново проводити співбесіду. Співбесіди, окрім офіційної частини, включали і ту, для якої є місце в Кримінальному кодексі. Розповів, що його покликали в ресторан, де за столиком сидів один з вищих співробітників міністерства і юрист Довбенко. Вищий співробітник запропонував оформити здобуваа з такою умовою: він буде віддавати наверх відсоток від усього заробленого. На ремарку, що той нічого, крім зарплати, не заробляє, надійшла відповідь: або заробляй, або віддавай з зарплати. Довбенко, за словами мого співрозмовника, на тій зустрічі був присутній в ролі таємничого мовчазного свідка", - написала Юрченко.

Також журналіст стверджує, що міністр Павло Петренко заперечував, що знайомий з Довбенком, проте це не було правдою.

"Я тричі за півроку запитувала Павла Петренка, чи знає він, хто такий Довбенко. Ось таке нейтральне питання. І на це нейтральне питання міністр відчайдушно брехав. Говорив, що не знає такої людини. ... Як виявилося, ще в 2015-му міністр настільки добре його знав, що на зустрічі з десятком свідків пропонував зробити Довбенка главою виконавчої служби ", - стверджує журналіст.

Крім того, за її словами, Довбенко кришував рейдерів через Мін'юст.

"Після 2015 року Міністерство юстиції наповнилося кадрами Довбенка та його друзів. Будь-яка розмова з нотаріусами, реєстраторами, судовими виконавцями і постраждалими від рейдерства з тих пір впирається в це прізвище. "Скажіть, ви зверталися в антирейдерську коміссіію? "- запитувала я у постраждалих. "Так. Але там не призначають скаргу до розгляду. я консультувався у знайомих, кажуть, за певну суму можна домогтися, що призначать засідання. Але я не знаю, чи є сенс. Якщо та сторона повирішувала через Довбенка, немає". "Мене позбавила права працювати приватним виконавцем дисциплінарна комісія Мін'юсту після того, як я зробив свою роботу і виконав судове рішення "." І що ж за рішення ви виконали? "" Списав борг з клієнта Довбенка". "Знайомі реєстратори говорять, що їм пропонують платити щомісяця певну суму наверх, періодично виконувати зовнішні забаганки, щоб не відключили від реєстру, а в чатах з вказівками, що робити, присутній хтось АН, - написала журналіст проекту "Наші гроші".

Журналіст вважає, що подібний візит глави Офісу Президента - це не питання його приватного поїздки.

"Це історія про легітимізацію того, що відбувалося в сфері Мін'юсту в минулі роки. Легітимізації системи "зароби-здай наверх". Системи, де все на повідку, і дії чиновників невидимо підпорядковані переважно інтересам клієнтів однієї юридичної компанії. Поїздка Богдана до Довбенка - це перекреслені фрази Зеленського і його офісу про боротьбу з рейдерством, чорними реєстраторами та дірками в реєстрах. Вчора був день жалоби у адвокатів, нотаріусів, реєстраторів і всіх, хто стикається з Мін'юстом. Новини з Сен-Тропе вбивають надію на те, що всі ключові гравці нової команди хочуть змінити систему, в якій "Міністерство справедливості" здано в оренду ", - переконана Юрченко.

Нагадаємо, що Андрій Богдан пропустив свято Дня Незалежності в Києві через весілля за кордоном.

Раніше Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством.