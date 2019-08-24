"Роттердам+" забезпечив найнижчу ціну на електроенергію, - Розенко

На думку віце-прем’єр-міністра з питань соціальної політики Павла Розенка, методика "Роттердам+" є правильною і вигідною, оскільки завдяки їй в Україні зберігаються найнижчі в Європі тарифи на електроенергію для населення.

"Для мене питання одне: якщо ціна найнижча для населення України, значить це правильна річ. Значить для людини, персонально для кожного українця ця схема є найвигіднішою з точки зору того, що для них зберігається найнижча ціна на електроенергію. І тому я ефективність міряю лише з одного, як сприймає ціну громадянин України", - заявив віце-прем’єр під час ефіру на телеканалі 112.

Формула "Роттердам+" забезпечує найнижчу ціну вугілля. Про це написав у Facebook головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов з посиланням на дані, що були озвучені 19 серпня на нараді в Офісі президента за участю глави держави Володимира Зеленського.

За інформацією голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксани Кривенко, економія для побутових і промислових споживачів завдяки формулі "Роттердам+" становила до 40 млрд грн.. Це відбувалось завдяки введенню граничної ціни вугілля у структурі тарифу на електроенергію.

Україна зберігає найнижчі тарифи на електроенергію для населення в Європі. Середньозважений тариф для домогосподарств в Україні становить 1,03 грн за 1 кВт*год, тоді як аналогічна середня ціна кіловат-години в країнах ЄС на рівні 20,5 євроцента" (майже 6 грн), - інформують "Українські новини".