підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
23 серпня 2019, пʼятниця, 16:32 17
Силові структури 2019-08-23T18:45:02+03:00
Українські Новини
НАПК просить НАБУ розслідувати недекларування Мангером 0,6 млн гривень доходів своєї дружини

НАПК просить НАБУ розслідувати недекларування Мангером 0,6 млн гривень доходів своєї дружини

Владислав Мангер. Фото: liga.net
Владислав Мангер. Фото: liga.net

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) просить Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження за фактом недекларування головою Херсонської обласної ради Владиславом Мангером 590 тис. гривень доходів своєї дружини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАПК, передають Українські Новини.

"Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер в декларації за 2016 (виправленої) не вказав відомості про отриманий членом сім'ї (дружиною) дохід у вигляді дивідендів від ТОВ "Екозерно". Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації голови Херсонської обласної ради становить майже 590 тис. гривень", - сказано в ньому.

Національне агентство прийняло рішення про направлення обґрунтованих висновків щодо ознак кримінального злочину в НАБУ.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України підозрює найближчих родичів Мангера у фінансуванні проживання за кордоном кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленко), підозрюваного в причетності до організації вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Більше новин про: НАБУ НАЗК Владислав Мангер Недекларування

Архів
Новини
Зеленський дав громадянство 11 іноземцям, що воювали на Донбасі 19:33
Можливий губернатор Запорізької області вказав у декларації доларові і єврові заощадження, а нерухомість записав на дружину 19:20
Зеленський звільнив 17 голів райадміністрацій Житомирщини, призначених Порошенком 19:18
Поранення з вогнепальної зброї бійця Нацгвардії: поліція затримала підозрюваних 18:58
Кличко заявив, що "один із загальнонаціональних каналів" платить бабусям задля імітації "бунту киян" 18:54
більше новин
Долар знову різко обвалився: курс валют на 22 серпня 10:15
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Трамп має намір скасувати отримання американського громадянства по праву народження 10:00
МХП інвестував 62 млн гривень у проекти корпоративної соціальної відповідальності 08:49
Учасники АТО з Миколаївщини, скориставшись допомогою ОДА, відкрили центр родинного відпочинку 12:05 Прес-реліз
більше новин
Ректор КПІ Михайло Згуровський. Фото: facebook.com/zgurovsky
ДБР відкрило справу на ректора КПІ 10:20
Заступник генпрокурора Голомша хоче мільйон гривень компенсації за незаконне звільнення 17:41
Без дозволу МВС: Нацгвардія незаконно купила за 770 млн гривень електронну систему управління ресурсами 11:27
Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" 12:05
Більшовик в будьонівці
СБУ жорстко розкритикували через плакат з синім більшовиком 19:04
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok