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23 серпня 2019, пʼятниця, 11:30 28
Президент 2019-08-23T12:51:37+03:00
Українські Новини
Зеленський у День прапора присвоїв почесні найменування військовим частинам

Зеленський у День прапора присвоїв почесні найменування військовим частинам

Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування низці підрозділів Збройних сил України, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Відповідний указ президента озвучили на Софійській площі в Києві, де в п’ятницю, у День Прапора – 23 серпня, відбулася церемонія урочистого підняття Державного Прапора України, повідомляє “Новинарня“.

Після підняття прапора на щоглі глава держави вручив стрічки з почесними найменуваннями до прапорів командирам підрозділів ЗС, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Було оголошено про те, що:

  • 28-й окремій механізованій бригаді ЗСУ присвоєно почесне найменування імені Лицарів Зимового Походу (похід Армії Української Народної Республіки тилами Червоної та Добровольчої армій під проводом генерала Михайла Омеляновича-Павленка 6 грудня 1919 — 6 травня 1920 рр.);
  • 92-й окремій механізованій бригаді ЗСУ – почесне найменування імені Кошового отамана Івана Сірка (Іван Сірко; 1605-1680, український полководець, козацький ватажок, полковник, кошовий отаман Запорозької Січі й усього Війська Запорозького Низового);
  • 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді ЗСУ – почесне найменування імені Костянтина Пестушка (Костянтин Пестушко, він же Кость Степовий-Блакитний, 1898-1921, український військовий діяч, отаман Степової дивізії, Головний отаман Холодного Яру);
  • 456-й бригаді транспортної авіації ПС ЗСУ – почесне найменування імені Дмитра Майбороди (Дмитро Майборода, 1980-2014, командир екіпажу літака Ан-26 456-ї бригади, який загинув 14 липня 2014-го, відвівши підбитий російською ракетою транспортний літак від населених пунктів на Луганщині; Герой України);
  • Південному територіальному управлінню Національної гвардії України присвоєно почесне найменування Одеське;
  • 15-му полку Національної гвардії – почесне найменування Слов’янський;
  • 105-му прикордонному загону ДПСУ – почесне найменування імені князя Володимира Великого;
  • 17-му прикордонному загону ДПСУ – почесне найменування імені полковника Олександра Жуковського (Олександр Жуковський, 1884-?, український громадсько-політичний та військовий діяч, полковник Армії УНР, Військовий міністр УНР).

Як можна було почути з трансляції, Зеленський, звертаючись до командирів, які отримували стрічки, промовляв фрази: “Дуже дякую”, “Дякую вам за все”, “Дякую за службу”, “Слава Україні”, “Бережіть себе”.

Разом із Володимиром Зеленським Державний Прапор підняли Герой України, заступник командира механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ майор Володимир Гринюк, заступник командира Міжнародного міжвідомчого багатопрофільного центру підготовки підрозділів Національної гвардії України полковник Сергій Рекун, курсант 3-го курсу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут – донька військового льотчика, підполковника Сергія Камінського, який загинув у червні 2014 року поблизу Слов’янська, Анастасія Камінська.

Підняття прапора відбувалося у супроводі гімну, виконаного військовим оркестром, та залпів.

День флага 2019. Фото: facebook.com/zelenskiy95День прапора 2019. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Як повідомляли Українські Новини, в Офісі Президента також затвердили план заходів до Дня незалежності України.

Крім того, організатори альтернативного "Маршу захисників України" домовилися з Офісом Президента про зміщення часу проведення ходи в День незалежності України.

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