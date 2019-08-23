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23 серпня 2019, пʼятниця, 09:58 7
Події 2019-08-23T16:00:05+03:00
Українські Новини
У Дніпрі голий чоловік намагався напасти на нацгвардійців

У Дніпрі голий чоловік намагався напасти на нацгвардійців

По вулицях Дніпра бігав голий чоловік і напав на бійців Нацгвардії. Про це повідомляє Информатор, опублікувавши відео інциденту.

Неадекватний хлопець біг по вулиці Кондратюка в Дніпрі. Під час пробіжки він знімав з себе останній одяг - труси. Це помітили бійці Нацгвардії, які проїжджали повз. Вони затримали хулігана.

Чоловік намагався виламати двері в машині і напасти на правоохоронців. Медики обстежили нападника. На його руках виявилися сліди від уколів.

Лікарі помітили забої та садна на тілі "бігуна". Він міг їх отримати, тому що весь час падав і врізався в перешкоди до того, як його затримали.

Обережно! Відео 18+.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві Хрещатиком пробіглася група нудистів.

Чоловікові, який бігав голим в метро, загрожує 5 років в'язниці.

Раніше було опубліковано відео, як голий чоловік гуляв по станції метро "Червоний хутір" і лякав копів.

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