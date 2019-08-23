У Дніпрі голий чоловік намагався напасти на нацгвардійців

По вулицях Дніпра бігав голий чоловік і напав на бійців Нацгвардії. Про це повідомляє Информатор, опублікувавши відео інциденту.\r\nНеадекватний хлопець біг по вулиці Кондратюка в Дніпрі. Під час пробіжки він знімав з себе останній одяг - труси. Це помітили бійці Нацгвардії, які проїжджали повз. Вони затримали хулігана.\r\nЧоловік намагався виламати двері в машині і напасти на правоохоронців. Медики обстежили нападника. На його руках виявилися сліди від уколів.\r\nЛікарі помітили забої та садна на тілі "бігуна". Він міг їх отримати, тому що весь час падав і врізався в перешкоди до того, як його затримали.\r\nОбережно! Відео 18+.\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві Хрещатиком пробіглася група нудистів.\r\nЧоловікові, який бігав голим в метро, загрожує 5 років в'язниці.\r\nРаніше було опубліковано відео, як голий чоловік гуляв по станції метро "Червоний хутір" і лякав копів.