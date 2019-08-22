Відео дня: перед Днем Прапора України 54 ОМБр показала свою операцію "Мат" - масове знищення техніки бойовиків з висоти

Напередодні Дня Незалежності бойова група К-2 54 ОМБр опублікувала відео артответа на обстріл противника. Повідомляється, що "сама успішна і швидка операція "Мат" відбулася за тиждень до перемир'я, а відео приберегли до свят. Втрати противника в техніці і живій силі обчислюються десятками. Про це сообщает К-2 54 ОМБр.

"Від штабу ВІДГ "Північ" в бригаду приходить інформація: противник наступний день планує вдарити по позиціях української армії артилерією. Точних координат і часу нальоту - ні. Саме тому, на позиції нам довелося вийти заздалегідь, ще вночі. Розташували спостереження і людей вздовж всієї лінії нашої оборони", - повідомляє К-2 54 ОМБр. Незабаром, противник почав обстріл "в нашу сторону з 122-го калібру" і спостерігачі зафіксували противника з перших хвилин атаки і передали координати.

Застосування важких вогневих засобів на тому відстані виходить за межі "мінських угод", тому розглядалися два сценарії. Перший - нанести вогневий удар по передніх позиціях НВФ, щоб відвернути артилерію ворога, заставивши припинити вогонь, перевівши його на себе. Але особливих втрат, окупанти не зазнали б. Тому ми зупинилися на другому варіанті - вразити штаб окупаційних військ та їх базу, звідки вони виїжджають на роботу.

Артобстріл посилювався і діяти треба було швидко. Група прикриття забезпечила 25-хвилинний коридор, було підтверджено, що обстріл не несе загрози життю цивільних і почалося знищення об'єкта.

Знищена техніка: один зенітно-ракетний комплекс 9К35 "Стріла -10", пара БМП, одна КШМ, п'ять військових "Уралов", чотири "КамАЗа", один кран і один джип. Підбито були ще шість "Уралів" і один "КамАЗ". Всього 4 одиниці броньованої техніки та 19 одиниць колісної техніки.

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