Підприємство Мінінформу в 2018 році перерахувало більше половини з 222 млн грн компанії, обвинуваченої в "схемах" Арбузова, - ЗМІ

Підприємство Мінінформу в 2018 році перерахувало більше половини з 222 млн грн компанії, обвинуваченої в "схем

Більше половини з 222 млн грн, витрачених на закупівлю товарів і послуг, такого, що входить в структуру Мінінформу держпідприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України", пішли "схемникам" Арбузова і "обнальщикам" Кличка.

До такого висновку прийшли автори розслідування "Куди пішли мільйони на пропаганду" видання Страна.uа.

Згідно зі звітом про рух грошових коштів, опублікованому на сайті підприємства, в 2018 році воно отримало 321 млн грн цільового фінансування. З них 222 млн були витрачені на закупівлю товарів і послуг, ще 63 млн - на оплату праці.

Більше половини всіх грошей, виплачених за товари і послуги, МПІУ в 2018 році витратило на користь ТОВ "Комтел". Відомості про це розміщено на порталі державних фінансів e-data.

Всього МПІУ заплатило "Комтел" в 2018 році 114 млн грн за 21 договором. "Страна" зібрала відомості про суми всіх договорів, за якими в минулому році йшли ці платежі:

Власниками ТОВ "Комтел", згідно з даними держреєстру юридичних осіб, є Іван і Дмитро Омелянюки. Вони ж є власниками ТОВ зі схожою назвою - "Комтел системи мовлення".

ТОВ "Комтел системи мовлення" фігурує в гучному кримінальному виробництві № 42014000000000359, яке вже п'ять років веде Генеральна прокуратура. По ньому колишнього главу Нацбанку часів Януковича Сергія Арбузова звинувачують у привласненні майна в особливо великих розмірах.

Прокурори вважають, що при створенні телеканалу "Банківське телебачення" протягом 2011-2012 років були привласнені кошти держбюджету. За їхньою версією, екс-глава НБУ, використовуючи службове становище, домігся від підлеглих проведення в 2012 році закупівель для ТОВ "Банківське телебачення" на загальну суму 86,5 млн грн і 49 тис. дол.

Відповідно до одного з визначень суду по цій справі, значну частину з цих грошей в сумі 71,3 млн грн отримало ТОВ "Комтел системи мовлення".

"Виходить, що підпорядковане Мінстецю держпідприємство МПІУ заплатило більше 100 млн грн фірмі, в якій засновники ті ж люди, що і в "схемах" часів Януковича", - резюмують автори розслідування.

Другим за обсягами одержувачем платежів від МПІУ стало в 2018 році ТОВ "Діксі-центр". Йому теж платили за телевізійне обладнання. На підставі даних порталу e-data "Страна" підрахувала, що фірма "Діксі-центр" отримала від МПІУ 18,3 млн за 17 договорами:

"Діксі-центр" є фігурантом кримінального провадження, в якому поліція розслідує закупівлі комп'ютерного обладнання комунальним підприємством "Інформатика", яке підпорядковується київській мерії.

Слідство стверджує, що "Діксі-центр" у 2017 році поставило обладнання за завищеними на 30-40% цінами, використовуючи комплекс антиконкурентних узгоджених дій при проведенні закупівельних процедур. Всього сума поставки склала 49,3 млн грн.

Після поставки гроші були переведені в готівку за допомогою підприємств з ознаками фіктивності. В результаті посадові особи отримали неправомірну вигоду на суму понад 12,6 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки для бюджету. Це повідомлено в декількох ухвалах суду у даній справі:

Держпідприємство МПІУ, про чиї закупівлі йдеться, було створено на базі Всесвітньої служби українського телебачення і радіомовлення (так зв. "Іномовлення"). У МПІУ входять супутниковий телеканал UATV з мовленням на п'яти мовах і Ютуб-канал.

Телеканал UATV був створений відповідно до закону "Про систему іномовлення" від 8 грудня 2015 року. Спочатку канал хотіли назвати Ukraine Tomorrow (англ. "Україна завтра"). За повідомленнями ЗМІ, нинішній голова Верховної Ради Андрій Парубій тоді повідомляв, що канал створений з метою "дати гідну відповідь кремлівської пропаганди в рамках інформаційної війни".

Виходить, що колишня редакція іномовлення, яка зараз працює під вивіскою держпідприємства "МПІУ" Мінстеця і націлена на ведення "інформаційної війни", платить величезні суми фірмам, які пов'язані з різними "схемами" по розкраданню бюджетних коштів.

"Це цілком в стилі попередньої влади: як відомо, близьке оточення екс-президента Порошенка звинувачують в масштабних зловживаннях в оборонній сфері. За схожими схемами, мабуть, працювали і організації, які вели інформаційну війну", - пише Страна.