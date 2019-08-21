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21 серпня 2019, середа, 13:03 44
Суспільство 2019-08-21T18:15:03+03:00
Українські Новини
Штраф за нерозмитнені "євробляхи" вступає в дію 22 серпня

Штраф за нерозмитнені "євробляхи" вступає в дію 22 серпня

Іноземні
Іноземні "євробляхи".Фото: uazmi.net

Відстрочені Верховною Радою норми про відтермінування введення штрафу за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації набудуть чинності 22 серпня 2019 року.

Раніше прийнятий закон передбачав, що до 23 травня повинні були діяти лібералізовані норми про адміністративну відповідальність для власників автомобілів на єврономерах, однак рішення відклали до 24 серпня.

З 22 серпня припиняє діяти 25% знижка на розмитнення "євроблях" - автомобілів на іноземній реєстрації, після чого акциз треба буде платити в повному обсязі.

Митне оформлення здійснюється за умови добровільної сплати до державного бюджету коштів у сумі, що дорівнює 8500 гривень (500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) в разі, якщо цей транспортний засіб знаходиться на території України з порушенням вимог Митного кодексу України.

Ці гроші платить фізична особа, яка є власником такого транспортного засобу або особа, уповноважена розпоряджатися їм і декларує такий транспортний засіб для вільного обігу на митній території України.

При ввезенні для постійного користування транспортних засобів, колишніх у вживанні, підтвердження відповідності екологічним нормам ЄВРО 5 не потрібно.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Владислав Криклій, який претендує на посаду голови транспортного комітету Верховної Ради, підтримав ініціативу Президента Володимира Зеленського про відстрочку розмитнення євроблях", проте вважав, що відстрочка буде останньою після того, як Рада відтермінувала введення величезних штрафів за нерозмитнені "евробляхи" ще на три місяці.

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