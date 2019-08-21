Заміновані території на Донбасі можна подивитися онлайн: з'явилася інтерактивна карта

Міністерство оборони запустило інтерактивну карту територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами на Донбасі.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.\r\n"Міністерством оборони України за сприяння Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування та Координатора проектів ОБСЄ в Україні, в рамках реалізації плану дій з впровадження ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у 2018 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 18 грудня 2018 №1088-р., розроблено інтерактивну карту територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами", - йдеться в ньому.\r\nУ повідомленні наголошується, що основною метою створення карти є підвищення рівня обізнаності населення про наявні ризики, пов'язані із мінами і вибухонебезпечними пережитками війни.\r\nІнтерактивна карта замінованих територій розміщена на офіційному веб-сайті Міноборони в розділі "Протимінна діяльність".\r\nПри цьому ділянки, які відображені на карті задокументовані і містять докази наявності забруднення.\r\nСкріншот: Міноборони\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у СЦКК заявили, що бойовики затягують демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській.\r\nТакож у Станиці Луганській не могли розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.