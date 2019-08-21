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21 серпня 2019, середа, 12:46 12
Силові структури 2019-08-21T13:50:48+03:00
Українські Новини
Заміновані території на Донбасі можна подивитися онлайн: з'явилася інтерактивна карта

Заміновані території на Донбасі можна подивитися онлайн: з'явилася інтерактивна карта

Інтерактивна карта замінованих територій на Донбасі. Фото: Міноборони
Інтерактивна карта замінованих територій на Донбасі. Фото: Міноборони

Міністерство оборони запустило інтерактивну карту територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Міністерством оборони України за сприяння Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування та Координатора проектів ОБСЄ в Україні, в рамках реалізації плану дій з впровадження ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у 2018 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів від 18 грудня 2018 №1088-р., розроблено інтерактивну карту територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що основною метою створення карти є підвищення рівня обізнаності населення про наявні ризики, пов'язані із мінами і вибухонебезпечними пережитками війни.

Інтерактивна карта замінованих територій розміщена на офіційному веб-сайті Міноборони в розділі "Протимінна діяльність".

При цьому ділянки, які відображені на карті задокументовані і містять докази наявності забруднення.

Скріншот: МіноборониСкріншот: Міноборони

Як повідомляли Українські Новини, у СЦКК заявили, що бойовики затягують демонтаж фортифікацій у Станиці Луганській.

Також у Станиці Луганській не могли розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків.

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