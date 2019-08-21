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21 серпня 2019, середа, 10:18 13
Кабмін 2019-08-21T11:30:02+03:00
Українські Новини
Зарплата Кубіва значно менша, ніж у його заступників: скільки заробляють в міністерстві

Зарплата Кубіва значно менша, ніж у його заступників: скільки заробляють в міністерстві

Степан Кубів
Степан Кубів

Заробітна плата першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, який збільшив свої доходи в 2018 в чотири рази, за липень становила 43,3 тис. гривень, його заступників - від 80,9 тис. до 284,2 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 94,9 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів та Міністерства економічного розвитку і торгівлі на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кубіву в липні, становила 43 254 гривні, з них посадовий оклад - 6 496 гривень, надбавка за вислугу років - 2 332 гривні, надбавки за інтенсивність праці - 5 522 гривні, індексація - 358 гривень, премія - 1 993 гривні, витрати на відрядження - 16 686 гривень, відпускні - 9 868 гривень.

Сума утриманих податків становила 8 435 гривень.

Фактична сума, отримана Кубівим, становила 34 820 гривень.

Зарплата першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова становила 189,1 тис. гривень, заступників Юрія Бровченка - 80,9 тис. гривень, Михайла Тітарчука - 284,2 тис. гривень, держсекретаря міністерства Олексія Перевезенцева - 94,9 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата першого Степана Кубіва за червень становилаи43,9 тис. гривень, його заступників - від 80,3 тис. до 86,6 тис. гривень.

Раніше Кубів заявив, що в разі перемоги Зеленського на виборах економіка України "точно піде вниз".

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