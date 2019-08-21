Для того, щоб зупинити рейдерство, треба зробити його нецікавим для самих рейдерів, - Кулагін

За наявності політичної волі остаточно покінчити з таким явищем як рейдерство в Україні можна всього за тиждень. Таку думку висловив експерт будівельної галузі, член Ради директорів Конфедерації будівельників України та керуючий власник девелоперської компанії "ОМОКС" Олексій Кулагін під час круглого столу "Про захист внутрішнього інвестора та боротьбу з рейдерством", що пройшов в "Укрінформі".

Підприємець зазначив, що наразі представники влади та силові структури більше вдають боротьбу з рейдерством, адже в них досі немає єдиної методики розслідування.

"Рейдерство - захоплення майнових прав, майна та корпоративних прав - сьогодні сягає таких масштабів, що це вже загрожує економіці держави. Цими вихідними весь інтернет був переповнений тим, що СБУ та прокуратура звітували про те, як вони ефективно поборолися з рейдерством. Повірити в те, що це дійсно боротьба держави з рейдерством, дуже складно з однієї причини: жоден з тих, хто постраждав від рейдерства, чиї підприємства заблоковано та вже втрачені робочі місця, доход та управління цими підприємствами, досі повністю не повернув свою власність. І що з того, що вони обшукали та заарештували дрібних сошок з масштабним висвітленням в інтернеті своїх досягнень? Для економіки України користі жодної. Навпаки, це виглядає так, наче зачищується поле для рокіровки "касирами" під нових вигодонабувачів. Не більше того", - заявив Олексій Кулагін.

На його думку, зробити рейдерство нецікавим для рейдерів може тільки невідворотна відповідальність.

"Що таке рейдерство? Це звичайний "гоп-стоп". Те, що дуже просто класифікується з точки зору розслідування: є обібраний і є той, хто його обібрав. Той, хто обібрав, є підозрюваним. Як тільки підозру пред’явлено, при переході майна від законного власника до незаконного, є 72 години для того, щоб обрати запобіжний захід. І це вже є підставою для арешту вилученого майна та передачі його назад законному власнику в управління. Поки що без права його продати чи комусь передати, але управляти має власник. Це дозволить зберегти робочі місця, місце на ринку. А потім вже протягом місяця з'ясовувати супутніх осіб. І тоді багаторівнева схема, в якій задіяна маса людей з метою уникнути відповідальності, навпаки прийде до ще більшої відповідальності. Це вже буде злочин, скоєний групою осіб - як правило, це майже вдвічі збільшує термін покарання", - підкреслив бізнесмен.

Олексій Кулагін певен, що коли буде такий підхід, тоді рейдерство "стане абсолютно нецікавим". "Для цього не потрібно жодних законів - лише розробити міжвідомчу інструкцію (ГПУ, СБУ, МВС тощо) для того, щоб визначити методику розслідування даних випадків. Якщо в цих схемах з’явився чиновник, треба задіяти також ДБР", - резюмував власник компанії "ОМОКС".

Нагадаємо, наприкінці травня 2019 року відбулося рейдерське захоплення житлового комплексу "Чайка", що належить компанії "ОМОКС" Олексія Кулагіна. Рейдери незаконно перереєстрували підприємство, використавши електронний ключ державного реєстратора, якого не існує. Крім того, правоохоронці встановили, що адреса підприємства "Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу" за місцем реєстрації не знаходиться, документи, на підставі яких вказане комунальне підприємство було створене, є підробленими. Наприкінці червня кіберполіція затримала "ключника" Мін’юсту, йому оголошено підозру та обрано запобіжний захід.