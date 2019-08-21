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21 серпня 2019, середа, 09:14 15
Америка 2019-08-21T11:30:03+03:00
Українські Новини
Президент США відклав візит до Данії через відмову продавати Гренландію

Президент США відклав візит до Данії через відмову продавати Гренландію

Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп, який розглядає покупку Гренландії, вирішив не здійснювати візит до Данії на початку вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Данія - дуже особлива країна з неймовірними людьми, але, грунтуючись на коментарях прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, що вона не зацікавлена в обговоренні покупки Гренландії, я відкладу нашу зустріч, заплановану через два тижні, на інший час", - написав Трамп у своєму Twitter у вівторок.

"Прем'єр-міністр зуміла заощадити чимало коштів і зусиль як для Сполучених Штатів, так і для Данії, виявивши таку прямолінійність. Я дякую їй за це і з нетерпінням чекаю зустрічі з нею коли-небудь в майбутньому", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп підтвердив пресі, що хоче купити Гренландію.

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