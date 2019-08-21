Президент США відклав візит до Данії через відмову продавати Гренландію

Президент США Дональд Трамп, який розглядає покупку Гренландії, вирішив не здійснювати візит до Данії на початку вересня через небажання країни обговорювати продаж Гренландії.

Про це повідомляє "Європейська правда".



"Данія - дуже особлива країна з неймовірними людьми, але, грунтуючись на коментарях прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, що вона не зацікавлена в обговоренні покупки Гренландії, я відкладу нашу зустріч, заплановану через два тижні, на інший час", - написав Трамп у своєму Twitter у вівторок.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2019 г.

"Прем'єр-міністр зуміла заощадити чимало коштів і зусиль як для Сполучених Штатів, так і для Данії, виявивши таку прямолінійність. Я дякую їй за це і з нетерпінням чекаю зустрічі з нею коли-небудь в майбутньому", - додав він.



Як повідомляли Українські Новини, Трамп підтвердив пресі, що хоче купити Гренландію.