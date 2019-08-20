Австралійська компанія буде боротися з самогубствами в Україні

Австралійська організація Lifeline 23 серпня запустить в Україні першу "гарячу лінію" для запобігання самогубств і підтримки психічного здоров'я.

Про це повідомляється на сайті проекту, передають Українські Новини.

Під час прес-конференції засновник Lifeline Пол Найленд повідомив, що проект є частиною комплексної програми психологічної і менторської підтримки ветеранів All4One.

"Гаряча лінія" Lifeline буде працювати цілодобово.

Кожен українець у складній ситуації зможе звернутися за психологічною допомогою.

Консультації будуть надаватися в умовах довіри, анонімності та емпатії.

Одне з ключових завдань проекту - психологічна допомога ветеранам та переселенцям, а також запобігання самогубствам.

Організатори зазначили, що всього в Україні близько 392 тис. ветеранів антитерористичної операції.

Засновники проекту не планують зупинятися тільки на потреби ветеранів.

"Проблема повернення ветеранів після війни в сім'ю - велика комплексна проблема і, напевно, крім самих ветеранів, потрібно працювати також з сім'ями. Ми спланували низку заходів, зокрема для того, щоб підготувати дітей до повернення батьків з війни", - пояснив президент фонду "Східна Європа" Віктор Лях.

Також програма приділить увагу проблемам і потребам жінок-ветеранів, яких в Україні близько 12 тис.

Для цього планується провести дослідження, щоб на їх базі підготувати спеціальні послуги.

За словами Ляха, фінансування проекту відбувається з декількох джерел - вкладу негрошової форми, надання послуг, таких як захищені мобільні лінії і приміщення, а також гранту в обсязі 580 тис. британських фунтів (17,6 млн гривень) від посольства Великобританії.

Раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначала, що Україна є однією з 25 країн світу з найвищим показником суїцидів та одним з найвищих у Європі, а військовий конфлікт тільки посилює емоційну кризу.

Як повідомляли Українські Новини, співробітник Національної поліції покінчив з собою у відділенні поліції в аеропорту "Дніпропетровськ" Дніпрі 12 серпня.

Також в Одеській області знайшли повішеним екс-голову РДА, підозрюваного в пораненні депутата Урбанського.

Крім того, слідство вважає, що головною версією загибелі депутата Верховної Ради Дмитра Тимчука (фракція "Народний фронт") є самогубство.