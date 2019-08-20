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20 серпня 2019, вівторок, 14:41 321 Відео
Політика 2019-08-20T16:51:52+03:00
Українські Новини
Цькування професора Іванова і його сім'ї викликає питання до правоохоронців, - Сазонов

Цькування професора Іванова і його сім'ї викликає питання до правоохоронців, - Сазонов

Переслідування поліцейськими сім'ї відомого журналіста, професора Валерія Іванова викликало серйозний резонанс у суспільстві.

Про це в ефірі телеканалу "Наш" заявив політологів Кирило Сазонов.

"Коли Порошенко йде свідком, резонанс йде на всю країну – всі ЗМІ про це пишуть, все показують, ми обговорюємо. Коли правоохоронці "кріплять" професора журналістики Валерія Іванова, коли його син-журналіст з двома маленькими дітьми від правоохоронців біжить за кордон, ховається – це менший резонанс, але все-таки це відомий журналіст, вчений, його дитина і онуки. Тут теж великий суспільний резонанс, і до правоохоронців теж є питання. Які задають – і "Бігус.інфо" проводить розслідування, і інші журналісти", - заявив політолог.

Нагадаємо, в травні 2019 року професор, президент Академії української преси Валерій Іванов заявив про те, що поліцейські провели обшук в його будинку, а пізніше здійснювали низку дій, що ганьблять його ділову репутацію. в його домі проходять обшуки. Іванов впевнений, що таким чином поліцейські намагаються дістатися до його сина Дениса Іванова - куратора ФБ-пабліка ACAB UA, що спеціалізується на оприлюдненні корупційних дій представників силових органів. Один з фігурантів розслідувань групи – заступник начальника ГУ Нацполіції, кандидат на одну з посад в ГБР - Євген Шевцов, який не пройшов конкурсний відбір, у тому числі – через результати численних журналістських розслідувань.
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