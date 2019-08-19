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19 серпня 2019, понеділок, 09:11 5
Події 2019-08-19T10:45:02+03:00
Українські Новини
Вночі в Дніпрі загорілася житлова багатоповерхівка, постраждала дитина

Вночі в Дніпрі загорілася житлова багатоповерхівка, постраждала дитина

В ніч з неділі на понеділок, 19 серпня, у Дніпрі в одній із багатоповерхівок стався пожежа, внаслідок якої постраждала 6-річна дівчинка. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Дніпропетровської області.

Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам близько 02:13. З'ясувалося, що в центрі Дніпра палає багатоповерхівка на вулиці Леоніда Стромцова. На місце були направлені рятувальники. З'ясувалося, що в будинку загорілася квартира на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Із-за сильного задимлення в під'їзді мешканцям квартир, розташованих на верхніх поверхах будівлі, довелося покинути свої будинки. Співробітники ДСНС допомогли 15 людям вийти на свіже повітря по сходовій клітці.

Пожежу було локалізовано вже у 02:41, а ліквідовано тільки в 03:21. Вогнем було пошкоджено домашнє майно в житловій кімнаті квартири на площі 5 кв. м. Медичні працівники оглянули на місці пригоди усіх, хто звернувся до них за допомогою - постраждалих не виявили. Однак, вже повернувшись додому, мешканці однієї з квартир помітили, що їхній дитині стало погано: дівчинка отримала отруєння продуктами горіння.

Дитини 2013 року, госпіталізований в пульмонологічне відділення Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинули 9 осіб, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.

Президент України обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 9 людей.

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