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18 серпня 2019, неділя, 12:30 25
Життя 2019-08-18T12:35:50+03:00
Українські Новини
У Чорнобильській зоні зафіксували отруйну "ведмедицю з крилами"

У Чорнобильській зоні зафіксували отруйну "ведмедицю з крилами"

Ведмедиця з крилами. Фото: Станіслав Гуменюк/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник
Ведмедиця з крилами. Фото: Станіслав Гуменюк/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильській зоні відчуження виявили "ведмедицю з крилами", яка відноситься до сімейства нічних метеликів після того, як зафіксували небезпечний предмет з потужною радіацією.

Про це йдеться на сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника на сторінці в соцмережі Facebook.

"Є таке сімейство нічних метеликів - "ведмедиці". Та, що потрапила до об'єктиву нашого фотографа, має красиву назву - Ведмедиця Кайя. У неї дійсно волохата бура голова, ніби покрита густою шерстю ведмедя. І ще більш волохаті гусениці цих метеликів. Звідси - і назва сімейства", - розповіли в заповіднику.

Наголошується, що метелик містить отруту, яка може викликати роздратування в травній системі або алергію, але для людини вона - цілком безпечна, якщо її не чіпати.

При цьому малюнок крил кожної особини - індивідуальний.

Крім того, ця комаха є досить великою - розмах її крил становить від 60 до 70 мм. Вона п'є нектар з квітів, а гусениця живиться низькорослими трав'янистими растеними - листя яблуні, груші, сливи, малини, ожини, чорниці, жимолості і навіть вересу.

Ведмедиця з крилами. Фото: Станіслав Гуменюк/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідникВедмедиця з крилами. Фото: Станіслав Гуменюк/Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Як повідомляли Українські Новини, вчені в зоні відчуження показали, як ластівки годують своїх пташенят.

Тим часом серіал "Чорнобиль" викликав туристичний бум до Зону відчуження.

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