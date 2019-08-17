підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.6 28.35
˟
17 серпня 2019, субота, 23:03 4
Події 2019-08-17T23:16:57+03:00
Українські Новини
У Днипре під час гасіння пожежі на рятувальників впав дах

У Днипре під час гасіння пожежі на рятувальників впав дах

Вранці 17 серпня рятувальники кинулися гасити пожежу в закинутому будинку на площі Вокзальна. Під час роботи на голови пожежних звалилася перегоріла дах. В результаті троє вогнеборців отримали травми, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Під час гасіння вогнища пожежі, в результаті обвалення конструкцій даху травмовано троє співробітників служби порятунку "101", а саме, командир відділення, сержант служби цивільного захисту, 1991 року народження, з попереднім діагнозом забій правого колінного суглоба. А також, двоє пожежників-рятувальників, молодший сержант служби цивільного захисту та рядовий служби цивільного захисту 1992 і 1988 народження відповідно. За попередньою інформацією загрози життю рятувальників немає, але вони госпіталізовано в медичний заклад для обстеження", - сказано в заяві.

Тим часом палаючу будівлю змогли загасити лише близько 11:00.

Як повідомляли Українські Новини, у ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася пожежа, в результаті якого загинули 8 людей, ще 10 постраждали. До ліквідації залучили 65 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки ДСНС.Також Президент України обіцяє покарати власника одеського готелю, де живцем згоріли 8 людей.

Більше новин про: дснс Рятувальники Пожежа у Дніпрі

Архів
Новини
У Днипре під час гасіння пожежі на рятувальників впав дах 23:03
Помічник начальника Нацполіції Дніпра скоїв потрійну ДТП і втік 22:28
Президенту Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру зроблять термінову операцію 21:37
На Алясці через аномальну спеку гинуть лососі від теплового стресу 21:17
Другого фігуранта "справи Гримчака" взяли під варту 20:54
більше новин
Двійник Зеленського. Фото: Facebook: Дмитро Коваленко
У метро помітили двійника Зеленського: реакція соцмереж 20:15
Підстави для затримання співробітників ДТЕК відсутні, –  рішення Солом’янського райсуду 13:32
Новий Трудовий кодекс має забезпечити рівноправні стосунки роботодавця та працівника, - HR "Укрлендфармінг" Романенко 12:05
Нігерійські пірати взяли в полон 8 українських моряків поблизу берегів Африки 20:00
Група компаній "Olkom" веде переговори з пулом стратегічних західних інвесторів, - Євенко 11:59
більше новин
НБУ спростував інформацію про обмеження ФОП у використанні власних коштів 13:33
Амос Дов Сільвер. . Фото: facebook.com/amos.silver
З-під конвою СБУ при екстрадиції до Ізраїлю втік наркобарон: прокуратура відкрила справу 14:45
Документ затриманого росіянина. Фото: поліція Київської області
Обливший депутата Купрія фекаліями чоловік виявився росіянином 16:58
Нігерійські пірати взяли в полон 8 українських моряків поблизу берегів Африки 20:00
Мор риби і раків в Кривому Розі. Фото: 0564.ua
У Кривому Розі зафіксували масовий мор риби та раків 08:28
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok