ДБР розслідує службову недбалість ДержНС, яка спричинила загибель людей в готелі "Токіо Стар"

Державне бюро розслідувань (ДБР) почало розслідування за підозрою посадових осіб Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС) у службовій недбалості, що спричинила пожежу із загибеллю людей в готелі "Токіо Стар" в Одесі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.



За даними відомства, досудове розслідування розпочали слідчі територіального управління ДБР в Миколаєві за ознаками ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.



Вони почали перевірку виконання службових обов'язків співробітниками Головного управління ДержНС в Одеській області при здійсненні ними перевірок та інших заходів з метою контролю за станом системи протипожежної безпеки.



На даний момент розпочато допити свідків і вилучення необхідних документів.За даними відомства, з 10 госпіталізованих, в результаті пожежі в готелі, ще 4 перебувають у вкрай важкому стані.



Як повідомляли Українські Новини, заступник директора Департаменту попередження надзвичайних ситуацій Державної служби з надзвичайних ситуацій Павло Афанасьєв на брифінгу повідомив, що представник ДержНС не був допущений до перевірки пожежної безпеки готелю "Токіо Стар" в Одесі.



В ніч з 16 на 17 серпня 8 осіб загинули в результаті пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі.



Президент Володимир Зеленський має намір особисто проконтролювати притягнення до відповідальності власника згорівшого в Одесі готелю.