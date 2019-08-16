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16 серпня 2019, пʼятниця, 16:52 4 Прес-реліз
Економіка 2019-08-16T17:15:02+03:00
Українські Новини
На Сумщині визначили кращу бригаду служби "104" Східного регіону

На Сумщині визначили кращу бригаду служби "104" Східного регіону

Фото: прес-служба
Фото: прес-служба "Сумигаз"

На навчально-тренувальному полігоні АТ "Сумигаз" відбувся другий етап Всеукраїнських змагань аварійних служб газорозподільних компаній "Наша майстерність – Ваша безпека" серед 7 команд східного регіону.

Протягом трьох днів, 13-15 серпня, аварійні служби навчались та демонстрували свою майстерність у пошуках, усуненнях витоків газу, вміннях працювати в екстремальних ситуаціях в загазованих приміщеннях з використанням засобів захисту, навички надання першої медичної допомоги, складали екзамени на теоретичні знання.

"Від професійних вмінь членів аварійної служби часто залежить життя та здоров’я людей. Тому важливо, щоб бригада "104" у критичних нештатних ситуаціях не розгубилася та локалізувала аварію у найкоротший термін. Огляд-конкурс аварійно-диспетчерської служби 104 є особливо корисним для молодих спеціалістів, адже, всі практичні заняття відбуваються в реальних умовах", - говорить представник конкурсної комісії - головний інженер ПАТ "Сумигаз" Дмитро Сергієнко.

За підсумками змагань перше місце посіла бригада служби "104" АТ "Дніпропетрівькгаз", другі – аварійники АТ "Запоріжгаз", бронза у АТ "Харківгаз".

Бригада АТ "Сумигаз" продемонструє свою майстерність на Житомирщині. Переможці регіональних етапів зустрінуться у фіналі на навчальному полігоні АТ "Вінницягаз".

Ініціатором Всеукраїнського конкурсу аварійно-диспетчерських служб газорозподільних компаній є "Укргазпрофспілка".
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