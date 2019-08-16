Політичний тиск на Окружний адмінсуд Києва – неприпустимий, - євродепутат

Розслідування заяв про можливі факти корупції не має ставити під загрозу незалежність судової системи і Європейський Союз буде стежити за тим, щоб цей принцип дотримувався.\r\nПро це заявив журналістам депутат Європейського парламенту Філіп Бенніон, коментуючи справу проти суддів Окружного адміністративного суду р. Києва.\r\n"Незалежна судова система є надзвичайно важливою для функціонування нормальних демократичних процесів в будь-якій країні. Європейський Союз працює з українським урядом, щоб знайти способи забезпечити мінімальну корупцію, та незалежну судову систему. Це не бінарний вибір", - заявив євродепутат.\r\nВін нагадав, що Європейський союз послідовно підтримує процес судової реформи, щоб вона відповідала стандартам, встановленим Радою Європи. Зокрема, надає допомогу Україні у розробці національного законодавства про судову владу. При цьому ЄС має намір і далі наполягати на дотриманні чиновниками та правоохоронцями принципу незалежності судової системи.\r\n"Європейський Союз продовжуватиме підтримувати цей процес для забезпечення справжньої незалежності судової системи в Україні", - запевнив він.\r\nНагадаємо, Філіп Бенніон - британський політик, ліберал-демократ. Є членом Європейського парламенту від Великобританії.