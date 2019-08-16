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16 серпня 2019, пʼятниця, 14:56 15
Судова влада 2019-08-16T15:01:14+03:00
Українські Новини
Політичний тиск на Окружний адмінсуд Києва – неприпустимий, - євродепутат

Політичний тиск на Окружний адмінсуд Києва – неприпустимий, - євродепутат

Розслідування заяв про можливі факти корупції не має ставити під загрозу незалежність судової системи і Європейський Союз буде стежити за тим, щоб цей принцип дотримувався.

Про це заявив журналістам депутат Європейського парламенту Філіп Бенніон, коментуючи справу проти суддів Окружного адміністративного суду р. Києва.

"Незалежна судова система є надзвичайно важливою для функціонування нормальних демократичних процесів в будь-якій країні. Європейський Союз працює з українським урядом, щоб знайти способи забезпечити мінімальну корупцію, та незалежну судову систему. Це не бінарний вибір", - заявив євродепутат.

Він нагадав, що Європейський союз послідовно підтримує процес судової реформи, щоб вона відповідала стандартам, встановленим Радою Європи. Зокрема, надає допомогу Україні у розробці національного законодавства про судову владу. При цьому ЄС має намір і далі наполягати на дотриманні чиновниками та правоохоронцями принципу незалежності судової системи.

"Європейський Союз продовжуватиме підтримувати цей процес для забезпечення справжньої незалежності судової системи в Україні", - запевнив він.

Нагадаємо, Філіп Бенніон - британський політик, ліберал-демократ. Є членом Європейського парламенту від Великобританії.

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