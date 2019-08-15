Провайдери почали блокувати сайт "Кореспондент"

Українські провайдери мали право не виконувати рішення Печерського суду щодо блокування сайтів, оскільки не отримували судової ухвали. Про це повідомив медіа-юрист Інституту масової інформації Алі Сафаров, інформує портал interfax.com.ua.

За його словами, ця ухвала є "абсурдною" і її тексту навіть немає в реєстрі судових рішень.

"Тексту даної ухвали у реєстрі судових рішень немає. Незрозуміло чому, бо це не є закритою інформацією. До відома провайдерів програмної послуги рішення суду довела Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ). Звертаю увагу, що, окрім Печерського райсуду, жоден орган державної влади не зобов’язував провайдерів програмних послуг робити якісь дії на підставі цієї ухвали. Тому не всі провайдери виконали цю ухвалу - їм просто не надійшло відповідне повідомлення від суду. А НКРЗІ не має права та повноважень щось забороняти. Це може зробити тільки суд. А оскільки цього не сталося, суд навіть не може притягнути провайдера до відповідальності за невиконання ухвали", - зазначив юрист.

Між тим, частина провайдерів все-таки заблокувала медіаресурси на рішення суду. Зокрема, "Тріолан", який заблокував доступ до контенту сайту "Кореспондент". Як заявили в "Тріолані", "вони виконали рішення суду, адже є законослухняним провайдером". При цьому провайдер заблокував доступ до всього сайту, хоча судове рішення стосувалося лише блогоплатформи "Кореспонденту".

Нагадаємо, заступник начальник Головного управління Нацполіції Євген Шевцов та його дружина Олена Дегрик подали позов до Печерського суду з вимогою заблокувати медіа, які розмістили критичні публікації щодо їх діяльності. Печерський суд виніс ухвалу, згідно з якою було заблоковано 18 ресурсів, у тому числі, блогоплатформа сайту "Кореспондент".