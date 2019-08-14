ГПУ припинила кримінальне переслідування Новинського

Генеральна прокуратура України припинила кримінальне переслідування народного депутата, лідера партії "Опозиційний блок" Вадима Новинського в рамках так званої "церковної справи".

Про це повідомив адвокат Новинського Олег Татаров.

Справу закрито відповідною постановою слідчого ГПУ від 26 липня. Таким чином, прокуратура виконала вимоги ухвали Печерського районного суду Києва від 25 червня ц.р., яким ГПУ було наказано протягом місяця завершити досудове розслідування і зробити одну з передбачених ст. 283 КПК України процесуальних дій - або закрити справу, або передати обвинувальний акт до суду, уточнив юрист.

Татарів нагадав, що з моменту порушення згаданої справи ГПУ пройшло вже більш як 5 років, а з моменту зняття з Новинського депутатської недоторканності на прохання Юрія Луценка -2,5 року.

"Весь цей час Вадим Владиславович перебував у статусі свідка. Офіційної підозри йому ніхто не вручав, хоча по факту, виходячи з процесуальних документів ГПУ, слідство розглядало його як підозрюваного у скоєнні якогось злочину. Це грубе порушення основних громадянських прав і свобод, а також принципу презумпції невинності. Такий підхід свідчить про те, що саме досудове розслідування було формальним і переслідувало зовсім іншу мету - маніпулювання громадською думкою в політичних цілях", - сказав Татаров.

Адвокат наголосив, що під час розгляду клопотання до ГПУ суд взагалі не знайшов ніяких фактів, що підтверджують причетність Новинського до вчинення якого б то не було жодного кримінального злочину.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року Верховна Рада всупереч рішенню Регламентного комітету дала згоду ГПУ на зняття недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності члена фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського. ГПУ підозрювала депутата в тому, що він нібито був пособником в реалізації злочинного плану екс-президента Віктора Януковича щодо зміщення предстоятеля УПЦ митрополита Володимира (Сабодана) з поста глави Церкви. За версією слідства, Новинський нібито був причетний до незаконного позбавлення волі секретаря предстоятеля Олександра Драбинка, який був замішаний в гучній справі викрадення черниць. Під час розслідування цієї справи Драбинко особисто попросив забезпечити йому державну охорону, боячись помсти з боку інших фігурантів злочину, на яких він дав викриваючі свідчення.

Сам В. Новинський назвав вищезгадане звернення ГПУ, як і саму справу, "прикладом переслідування політичних опонентів влади". При цьому політик не виключав, що у цієї справи був економічний мотив, вказуючи на те, що паралельно ГПУ надавала пресинг на компанії, бенефіціаром яких він є.

Водночас інформаційне агентство РБК-Україна провело власне розслідування, згідно з яким Олександр Драбинко виступав для ГПУ в якості "ідеального свідка" проти Новинського, тому що сам був замішаний в гучній справі про викрадення настоятельки і її келейніці бізнесменом Сергієм Бутом.

Як повідомив РБК-Україна екс-заступник прокурора Києва Максим Ленка, безпосередньо розслідував цю справу, Драбинко фактично визнав свою співучасть у злочині. Адже саме на його запрошення монахині прибули на територію Києво-Печерської Лаври, звідки згодом були викрадені підопічними Бута. Останній згодом був заарештований, а Драбинко уникнув арешту завдяки зверненню Блаженнішого Володимира до владних кабінетів і особисто до Януковича.