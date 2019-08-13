У Києві горів острів: для гасіння задіяли катер

Сьогодні, 13 серпня, в Оболонському районі столиці на острові сталася пожежа.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби надзвичайних ситуацій.

"13 серпня в 11:58 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення про те, що в Оболонському районі столиці на острові в затоці Оболонь виникла пожежа. До місця виклику було направлено пожежно-рятувальний катер, адже для проїзду пожежної техніки до осередку пожежі не було. Після прибуття рятувальників було встановлено, що на острові навпроти вул. Прирічній, горять чагарники і трав'яний настил на площі 3 га", - йдеться в ньому.

Рятувальники пожежу локалізували о 14:04, а о 14:18 ліквідували.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується.

Як повідомляли Українські Новини, раніше стався пожежа в павільйонах критого ринку біля станції метро "Дарниця" в Києві.

Також у Києві вночі згоріли дотла Мафи "Спортлото" на вулиці Маяковського.

Крім того, у київській підземці загорілася торгова точка, викликавши масштабна пожежа.