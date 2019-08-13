Європейські букмекери приймають ставки на перемогу "Динамо" у матчі з "Брюгге"

Футболісти київського "Динамо" є фаворитами в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти бельгійського "Брюгге". Так вважають у провідних європейських букмекерських конторах, передає "Радіо Свобода".

Фахівці британської контори William Hill приймає ставки на перемогу киян з коефіцієнтом 1,95. Імовірний успіх гостей Києва оцінюється в 3,90, а нічия - 3,40.



В австрійській конторі Bwin коефіцієнт на успіх підопічних Олександра Хацкевича становить 1,87. По 3,90 можна повболівати за "Брюгге", на нічийний підсумок можна поставити з коефіцієнтом 3,60.

6 серпня команди зіграли в Бельгії, тоді "Брюгге" святкував перемогу завдяки реалізованому Хансом Ванакеном пенальті.



Матч на НСК "Олімпійський" в Києві розпочнеться 13 серпня о 20:30. Пряму телевізійну трансляцію проведе телеканал "2 + 2".



Як повідомляли Українські Новини, через сьогоднішній матч на НСК "Олімпійський" закриють центральні станції метро: "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту".



26 травня на НСК "Олімпійський" відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів, в якому зустрілися мадридський "Реал" і англійський "Ліверпуль".



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