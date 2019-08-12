Порошенко знову прибув на допит в ДБР: біля будівлі проходять два мітинги

Колишній Президент Петро Порошенко знову прибув на допит в Державне бюро розслідувань, яке раніше засекретило інформацію у його справі.\r\nПро це йдеться в прямій трансляції телеканалу "112 Україна", передають Українські Новини.\r\nПорошенко о 9:35 прибув в будівлю ДБР для допиту як свідка в кримінальному провадженні.\r\nСправа стосується можливого ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий".\r\nЯк повідомляє "Страна", під стінами будівлі ДБР зібралося кілька десятків журналістів, а також активісти. Противники Петра Порошенка прийшли з плакатами і виступають в мегафони. Їх налічується кілька десятків.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=PtUS2VdJfZ4" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВодночас на місці присутній і група підтримки Порошенка, яка блокує виступ супротивників звуком сирени. До будівлі Бюро прийшов син екс-президента Михайло. Охорону порядку забезпечують декілька десятків правоохоронців.\r\n\r\n\r\nМітинги під стінами ДБР. Фото: "Страна"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників і митників під час оформлення поїздки Петра Порошенка на Мальдіви у січні 2018 року.\r\nРаніше також стало відомо, що Петро Порошенко на початку червня зустрічався з Ігорем Коломойським.