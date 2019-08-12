Порошенко знову прибув на допит в ДБР: біля будівлі проходять два мітинги

Колишній Президент Петро Порошенко знову прибув на допит в Державне бюро розслідувань, яке раніше засекретило інформацію у його справі.

Про це йдеться в прямій трансляції телеканалу "112 Україна", передають Українські Новини.

Порошенко о 9:35 прибув в будівлю ДБР для допиту як свідка в кримінальному провадженні.

Справа стосується можливого ухилення від сплати податків при купівлі телеканалу "Прямий".

Як повідомляє "Страна", під стінами будівлі ДБР зібралося кілька десятків журналістів, а також активісти. Противники Петра Порошенка прийшли з плакатами і виступають в мегафони. Їх налічується кілька десятків.

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Водночас на місці присутній і група підтримки Порошенка, яка блокує виступ супротивників звуком сирени. До будівлі Бюро прийшов син екс-президента Михайло. Охорону порядку забезпечують декілька десятків правоохоронців.

Мітинги під стінами ДБР. Фото: "Страна"

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливих незаконних дій прикордонників і митників під час оформлення поїздки Петра Порошенка на Мальдіви у січні 2018 року.

Раніше також стало відомо, що Петро Порошенко на початку червня зустрічався з Ігорем Коломойським.