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11 серпня 2019, неділя, 22:19 16
Події 2019-08-12T00:15:02+03:00
Українські Новини
На бульварі Верховної Ради в Києві сміттєвоз роздавив чоловіка

На бульварі Верховної Ради в Києві сміттєвоз роздавив чоловіка

ДТП з сміттєвозом. Фото: Інформатор
ДТП з сміттєвозом. Фото: Інформатор

У неділю, 11 серпня, у Дніпровському районі столиці сміттєвоз MAN переїхав чоловіка. Все сталося у дворах біля ЗАГСу, на бульварі Верховної Ради. Від отриманих травм потерпілий помер.

Смертельний наїзд стався близько 19:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія сміттєвоза, він здавав заднім ходом у двори і почув крик. Зупинивши машину і вийшовши чоловік побачив страшну картину: під колесами лежав чоловік. На місце виїхала поліція і швидка допомога, але на жаль, медики зарадити уже не могли. Свідки кажуть, що за 5 хвилин до наїзду чоловік сидів прямо на дорозі навпочіпки. Загиблому було близько 35 років. Обставини трагедії встановлює слідство.

Нагадаємо, ввечері під Києвом на трасі маршрутка потрапила в ДТП: 2 загинули, 13 постраждали.

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