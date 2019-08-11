На Канарських островах спалахнули масштабні пожежі: людей евакуюють

Після того, як дим від величезних пожеж в Сибіру досяг США і Канади, на острові Гран-Канарія, третьому за величиною серед Канарських островів, з суботи також не вщухають лісові пожежі.\r\nПро це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал 20minutos.\r\nРегіональний глава Канарських островів Анхель Віктор Торрес повідомив, що вогонь охопив більше тисячі гектарів лісу.\r\nБлизько тисячі людей були змушені залишити свої будинки як запобіжний захід\r\nУ гасінні пожежі задіяно понад 200 осіб і п'ять вертольотів, а також п'ять інших повітряних засобів і гідролітак, які міністерство екології направило з Малаги.\r\nПожежа почалася о 12.00 в суботу в районі Хункалийо, в муніципалітеті Артенара, і її ймовірною причиною стали роботи зі зварювальним обладнанням, які виконував 55-річний чоловік. Цивільна гвардія Іспанії вже затримала цього чоловіка.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=9zowXCYLTsc" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=sRgBobVHAYQ" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Китаї пронісся потужний тайфун, знищуючи все на своєму шляху.\r\nТим часом в Україну йде аномальна спека до +36 і атмосферні фронти: прогноз погоди на тиждень.